Plastica e rifiuti lungo la Collina Monforte | il M5s lancia l' iniziativa #RipuliAmo

Quanti rifiuti nei parchi di città 'E due su tre sono di Plastica' : Lo certifica il rapporto Park Litter 2018 che Legambiente ha da poco concluso all'interno della campagna 'Puliamo il mondo': per tre mesi oltre 300 volontari hanno analizzato, catalogato e raccolto i ...

Buoni spesa in cambio di Plastica - carta e vetro : raccolta una tonnellata di rifiuti : In molti ieri ci hanno segnalato diverse criticità sulla raccolta differenziata, serve la volontà politica per risolvere i problemi e farla funzionare. Non si può perdere ancora altro tempo prezioso, ...

Un belga in media ingerisce 11.000 frammenti di Plastica all'anno : anche in Italia i rifiuti ritornano dagli oceani alla nostra tavola : Come si muoveranno la scienza e la politica per arginare quest'immonda nefandezza tutta umana che sta divorando gli ecosistemi del pianeta? Nicola Gambaro Ti potrebbero interessare anche:

Plastica - una tonnellata di rifiuti per ogni essere umano. Abolirla? Perché no : L’inquinamento da Plastica sta rapidamente diventando un problema importante a livello mondiale: detto semplicemente, abbiamo prodotto un’enorme quantità di robaccia che adesso non sappiamo più dove mettere. Dagli anni 50 sono stati prodotti nel mondo oltre 8 miliardi di tonnellate di Plastica prodotta a partire da idrocarburi fossili. Di questa, il 9% è stato riciclato, il 12% è stato incenerito, il resto è ancora in giro. È quasi una ...

Plastica e rifiuti industriali ci circondano. Al Forum di Ischia ho avuto conferma delle mie denunce : “L’antropocene sarà ricordata come l’era geologica della Plastica, inventata dell’Homo sapiens (?) nel 1957” Prof. Silvestro Greco, Direttore Stazione zoologica “Anton Dohrn” Al Forum Internazionale sulla Economia dei rifiuti (Ischia 2018), organizzato dal Consorzio PoliEco e giunto alla sua 10a edizione, i dati presentati sull’inquinamento dei mari provocato dalle plastiche sono allarmanti ma sono solo una piccola parte del problema reale ...

Un mare di Plastica - dalle isole di rifiuti alla minaccia invisibile delle microplastiche : A Terra Madre Salone del Gusto, nell’area #foodforchange dedicata a Slow Fish, si è parlato di mari e di plastiche con il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, la direttrice della Sezione di Ricerca Oceanografica dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, Paola Del Negro, e Silvio Greco, presidente del comitato scientifico di Slow Fish e autore insieme a Raffaella Bullo di Un’onda di ...

Greenpeace - Plastic Radar : “Quasi 6800 rifiuti segnalati - il 90% dei quali in Plastica usa e getta” : “Quasi 6800 rifiuti segnalati, il 90% dei quali in Plastica usa e getta, e riconducibili in gran parte a San Benedetto Group, Coca-Cola Company e Nestlé“: è quanto emerge dall’analisi dei dati di Plastic Radar, l’iniziativa di Greenpeace che, raccogliendo le segnalazioni di tutti gli amanti del mare attraverso WhatsApp, “ha permesso di far luce sullo stato dell’inquinamento da Plastica sulle spiagge, sui fondali e nei mari ...

Installati nei porti i “bidoni mangiaPlastica”. Raccolgono 5 quintali di rifiuti all’anno : I seadin, cioè "bidoni del mare", aspirano l'acqua e trattengono i rifiuti: dalle bottigliette di plastica alle cicche di sigaretta, dai cotton fioc alle buste.Continua a leggere

Bruciano Plastica e rifiuti nel deposito : tre arresti nella Terra dei Fuochi : Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Varcaturo per combustione illecita di rifiuti. I tre sono stati sorpresi in un deposito di materiale all'interno di un appezzamento di ...

Il canale Vadduneddu Badame esonda - un fiume di Plastica e di rifiuti - VIDEO - : Cronaca di una morte annunciata? Già il 17 ottobre dello scorso anno in un nostro servizio raccoglievamo le denunce di Michele Vitale, presidente dell'associazione Pro-Conca d'Oro, che denunciava le ...

Ischia - in barca su 600 bottiglie di Plastica : "Zero rifiuti - ce lo chiede il pianeta" : Seicento bottiglie, conservate una per una. Per raccontare al mondo che la plastica è una minaccia. E salirci su, navigando intorno all'isola d'Ischia, spiegando ai bagnanti incuriositi che "un altro futuro è possibile". Raffaele Imbò ha 23 anni, fa il ...

Legambiente : nei laghi italiani 2 - 5 rifiuti ogni metro quadrato di spiaggia. Il 75% è Plastica : Iniziativa a cui sono intervenuti numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e del distretto produttivo della rubinetteria e dell'economia del turismo, organizzata proprio nei giorni in cui sul ...