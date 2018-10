Pidocchi | l’abitudine molto diffusa che aumenta il rischio di contagio

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Sono ricominciate le scuole ed è tornato l’incubo dei. L’infestazione deiè una cosa che può capitare e non ha nulla a che fare l’igiene personale. Anzi, itendono a prediligere le teste pulite a quelle sporche. Quindi se sei una mamma e tuo figlio ha preso i, non devi sentirti una mamma inadeguata: può capitare a tutti. Perché inon fanno differenza e colpiscono chiunque. Visto che l’autunno e la primavera sono le stagioni in cui isi diffondono con maggiore facilità, meglio approfondire la questione. Intanto va detto che inon sono pericolosi. Fastidiosi, quello sì. E anche tanto. Ma pericolosi no. Ma è vero che se mio figlio prende iè praticamente certo che la casa sarà infestata? No. E il motivo è presto spiegato: isi nutrono del sangue prelevato da un minuscolo foro praticato sulla pelle dell’ospite. ...