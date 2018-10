Piccolo PD | Variazione bilancio evidenzia incapacità Giunta Raggi

romadailynews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Roma – “L’ennesimadiapprovata dallanon sblocca nulla, anziancora di piu’ l’incapacita’ di programmare e spendere fondi gia’ stanziati per altre opere in cantiere. Tra gare annullate e bandi farlocchi in Campidoglio non riescono a finanziare gli interventi previsti”. “Questo stato dell’arte determina i 37 mln che verranno erogati ai Municipi. Una elemosina! Ai municipi infatti andranno mediamente 2,5 milioni di euro, per la viabilita’ secondaria, utili solo a rifare un paio di strade a testa. Altro che sblocca-cantieri laha bloccato la Citta’”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Ilaria. L'articolo(PD):proviene da RomaDailyNews.