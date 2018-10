Petrolio | OPEC taglia stime crescita domanda mondiale per 2018 e 2019

Russia in aiuto dell'Opec per abbassare i prezzi del Petrolio ? : Colpo di scena nel mondo del petrolio: la Russia potrebbe correre in aiuto dell'Opec per tentare di abbassare i prezzi del barile. La volontà russa La notizia potrebbe trovare una conferma nelle dichiarazioni di Kirill ...

L'OPEC+ ignora Trump e non abbassa il prezzo del Petrolio - : Il comitato di monitoraggio del L'OPEC+ durante una riunione ad Algeri ha deciso di non modificare la quota delle estrazioni di petrolio , ignora ndo le richieste di Donald Trump . Inoltre, i partecipanti ...

Petrolio : calo a 70 - 2 - attesa per Opec : ANSA, - ROMA, 21 SET - Prezzo del Petrolio in calo sui mercati in attesa delle mosse dell'Opec dopo che il presidente Usa Trump ha chiesto all'organizzazione, via twitter, di abbassare i prezzi per ...