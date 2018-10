Pet Sematary | l’horror di Stephen King ancora più realistico | il trailer

Pet Sematary - il teaser trailer del nuovo film tratto da Stephen King : “A volte è meglio essere morti“: è quello che si sente nel teaser trailer del film Pet Sematary, tratto dal romanzo di Stephen King del 1983. Si tratta del remake di un precedente adattamento uscito nel 1989 e uscito in Italia col titolo di Cimitero vivente. Come si vede nella clip, la trama segue la famiglia Creed quando si trasferisce da Boston in una più tranquilla cittadina nel Maine. La loro nuova casa è però vicina a una strada ...