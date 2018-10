Incidente navi tra Corsica e Italia - Ispra : “Se meteo peggiora - recupero più difficile e il combustibile può colpire i Pesci ” : Il maltempo in arrivo nella zona in cui si è sversato l’olio combustibile dopo la collisione delle due navi tra la Corsica e l’isola di Capraia rischia di rendere più difficoltoso il recupero . A lanciare l’allarme è l’ Ispra , spiegando che la sostanza inquinante potrebbe inglobare goccioline d’acqua e finire sotto la superficie del mare coinvolgendo così specie animali e vegetali. L’Istituto superiore per la ...

Gli squali (e i Pesciolini) : "Sapevamo che questa misura economica non sarebbe piaciuta, ma tra sei mesi questa Europa sarà finita": la bocciatura europea non lo preoccupa, ribadisce il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Corriere della Sera. Assicura che sull'uscita dall'euro "non c'è nessun piano B.L'appartenenza all'Unione europea non è in discussione così come non lo è l'uscita dall'euro. È la Commissione che ha sei mesi ...