ilsole24ore

: Pensioni, rispunta lo stop all'adeguamento automatico dell'età di uscita - Il Sole 24 ORE - GiostraGiacomo : Pensioni, rispunta lo stop all'adeguamento automatico dell'età di uscita - Il Sole 24 ORE - columbus63 : Pensioni, rispunta lo stop all’adeguamento automatico dell’età di uscita - Andiap04 : RT @to199999: Ogni tanto rispunta il verme, perché non dice quanto ci costa la pensione degli stranieri ricongiunti, , i 35 € agli stranier… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Oltre a quota 100 si continua a parlare di congelamento di uno dei due stabilizzatori automatici della spesa, ovvero l'adeguamento per via amministrativa dei limiti di pensionamento alla speranza di vita. Se n'era discusso anche un anno fa, proprio di questi tempi, quando il governo Gentiloni stava per mandare alle Camere l'ultima legge di Bilancio della legislatura...