Pensioni | Opzione Donna | possibile aumento requisiti con la nuova proroga

Pensioni - il governo vuole prorogare Opzione donna : cos’è e come funziona : Il governo, attraverso il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, fa sapere di aver preso l'impegno di prorogare Opzione donna, la misura che consente alle lavoratrici di anticipare la pensione nel caso in cui abbiano versato 35 anni di contributi. come funziona attualmente Opzione donna e cosa potrebbe cambiare per il prossimo triennio.Continua a leggere

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Verso proroga di Opzione donna e Ape social (ultime notizie) : Novità Riforma pensioni e Quota 100. Verso proroga di Opzione donna e Ape social. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali, con le scelte del Governo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:46:00 GMT)

Pensioni - Di Maio : ‘Sulla Fornero indietro non si torna’ - incontro su Opzione donna : Il Governo Conte non intende fare dietrofront sulla riforma delle Pensioni rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi che, in parte, corrisponde a quanto promesso in campagna elettorale e poi previsto dal contratto di programma stipulato tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Nella legge di Bilancio 2019, secondo quanto annunciato dai due vicepremier, ci saranno la quota 100 e la proroga del regime ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Proietti rilancia su Quota 41 - Opzione donna ed esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 6 ottobre. Le parole di Domenico Proietti e Paolo Capone. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 05:57:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ I conti di Damiano tra Quota 100 - Quota 41 - esodati e Opzione donna (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. I conti di Damiano tra Quota 100, Quota 41, esodati e Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 ottobre(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:26:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Nel Def no Quota 41 - no Opzione Donna - no esodati : il post di Rizzetto (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Nel Def no Quota 41, no Opzione Donna, no esodati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 ottobre(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:32:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Opzione donna e Ape social restano (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Opzione donna e Ape social restano. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 ottobre. Il Messaggero riporta alcune dichiarazioni di Claudio Durigon, che evidenzia i benefici che la Riforma delle pensioni che il Governo intende varare avrà per le imprese, visto il turnover che potrebbe innescare nel mercato del lavoro. Il sottosegretario al Lavoro ha infatti ...

Pensioni - Di Maio : ‘Ufficiale - minime a 780 euro’ - Quota100 e Opzione donna in manovra : Nessun passo indietro dal Governo Conte, almeno per il momento, sull’aumento delle Pensioni minime in legge di Bilancio 2019. Parte delle risorse necessarie dovrebbero essere recuperate dal tagli agli assegni d’oro previsto da un Ddl M5S-Lega il cui esame è gia' iniziato in commissione Lavoro alla Camera. [VIDEO] A ribadire la linea dell’Esecutivo in materia previdenziale sono in questi giorni i leader della Lega, Matteo Salvini e del Movimento ...

Pensioni anticipate : Di Maio dice sì a Opzione Donna - news esodati e quota 41 : Il Ministro del Lavoro Luigi di Maio, lo scorso 29 settembre, ha rassicurato una delegazione dei Gruppi Uniti, sulle Pensioni anticipate per esodati, quota 41 e Opzione Donna. Ha affermato che le misure saranno inserite nella prossima Legge di Bilancio. Su Opzione Donna, il vicepremier ha detto una cosa ben precisa: è già stata inviata al Mef come rifinanziata, e il Governo non la mette in discussione. Le lavoratrici si aspettano chr ...

Pensioni - Di Maio assicura : ‘Proroga OpzioneDonna nella legge di Bilancio 2019’ : Nell’ambito della riforma delle Pensioni su cui sta lavorando il Governo Conte c’è anche la proroga della regime sperimentale di Opzione donna per la pensione anticipata delle lavoratrici a 57 anni per le dipendenti e a 58 anni per le autonome. Sul punto parole di chiarezza sono arrivate ieri dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio M5S nel corso di una discussione con i “lavoratori uniti” scesi ieri in piazza a ...

Pensioni e LdB2019 : Di Maio su opzione donna - Q100 e precoci : I nuovi aggiornamenti sul comparto previdenziale vedono arrivare importanti novita' dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ha commentato assieme ad alcuni lavoratori i nuovi provvedimenti previsti all'interno della legge di bilancio citando l'opzione donna, la quota 100 e le nuove misure [VIDEO] in preparazione per i lavoratori precoci come la quota 41 nel corso del 2019. Nel frattempo anche dalla Camera il M5S ribadisce l'importanza dei ...

Pensioni - quota 41 slitta al 2019 : verso la conferma di 'opzione donna' : Non solo deficit. Per assicurare le risorse necessarie ad attuare le promesse del contratto gialloverde il governo sta pensando di mettere in campo un 'team mani di forbice', come lo ha battezzato ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 41 e Opzione donna - da Di Maio nuove promesse (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 41 e Opzione donna, da Di Maio nuove promesse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:57:00 GMT)