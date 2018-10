PENSIONI | FORNERO ATTACCA IL GOVERNO L’ex ministro “Operazione vigliacca” Ultime

PENSIONI - Elsa Fornero critica M5S-Lega : Salvini replica 'Andiamo avanti - tranquilli' : Durissimo l’attacco di Elsa Fornero ai microfoni di 'InBlu Radio' nei confronti del Governo gialloverde: 'All'attuale esecutivo manca l’onesta' dell’intelligenza'. Per questo sara' una controriforma insensata anziché una riforma delle Pensioni [VIDEO]: si sarebbe dovuti partire dalla precedente e correggerla, solo così, continuando da ciò che aveva fatto la precedente legislatura, si sarebbero fatti passi in avanti. Così invece l’unico scopo del ...

PENSIONI - Salvini : ‘Con il superamento della Fornero nuovi posti di lavoro’ : I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio uniti contro la riforma delle Pensioni targata Fornero. Entrambi ne hanno parlato ancora una volta a margine dell’incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i rappresentanti delle aziende partecipate. Una riunione che il presidente del Consiglio ha definito una “cabina di regia per gli investimenti”. All’incontro con i giornalisti in piazza Colonna, insieme a Conte anche i due ...

PENSIONI - nel Def il governo elogia la Fornero : Le nuove Pensioni di anzianità 2019 saranno permanenti o sperimentali? L'etichetta “quota 100” varrà anche negli anni a venire o subirà un monitoraggio stretto, magari per limitarla a...

PENSIONI - Di Maio : ‘Sulla Fornero indietro non si torna’ - incontro su Opzione donna : Il Governo Conte non intende fare dietrofront sulla riforma delle Pensioni rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi che, in parte, corrisponde a quanto promesso in campagna elettorale e poi previsto dal contratto di programma stipulato tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Nella legge di Bilancio 2019, secondo quanto annunciato dai due vicepremier, ci saranno la quota 100 e la proroga del regime ...

PENSIONI - Fornero su Quota100 : 'Salvini ha una coscienza?' - Di Maio attacca Bankitalia : Le ultime notizie di oggi, mercoledì 10 ottobre, in merito alla riforma Pensioni, si riferiscono al botta e risposta piuttosto piccato che ha visto protagonisti Luigi Di Maio e Matteo Salvini da una parte e Bankitalia e l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dall'altra. La definizione della nuova misura di Quota 100 continua a suscitare polemiche da parte di chi ritiene che il nuovo provvedimento mettera' a rischio la stabilita' del sistema ...

PENSIONI - Salvini : ‘Sulla legge Fornero non ci ferma nessuno - lavoro per i giovani’ : Sulla stessa lunghezza d’onda i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle in materia di riforma delle Pensioni. Mentre si avvicina il momento della presentazione della legge di Bilancio 2019 i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tornano a ribadire la posizione del governo Conte in materia previdenziale e in particolare sul superamento della tanto contestata legge Fornero, uno dei punti del contratto gialloverde. Sulla riforma della ...

Altolà di Bankitalia su conti e PENSIONI. Di Maio : 'Se volete mantenere la Fornero candidatevi' : Fmi, Banca d'Italia e Corte dei conti esprimono perplessità sulla manovra che 'pesa sulle famiglie e sul risparmio'. Savona in serata ammette che con lo spread sopra i 400 qualcosa bisogna cambiare. ...

Bankitalia : non si torni indietro su PENSIONI | Salvini : sulla Fornero non ci ferma nessuno | Savona : se sfugge spread - la manovra cambia : Giornata di audizioni sul Def elaborato dall'esecutivo. Per il presidente della Corte di Conti "il quadro macroeconomico programmatico appare ottimistico". Per Di Maio "se Bankitalia vuole un governo che non tocchi la Fornero, la prossima volta si presenti alle elezioni con questo programma"

PENSIONI - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». Salvini : «Nessuno ci fermerà» Lo spread arriva a 315 punti Le quotazioni in tempo reale : Anche il Fmi taglia le stime del Pil in Italia: +1,2 per cento nel 2018 e +1 per cento nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Confidiamo in una crescita superiore». Salvini: «Andiamo avanti tranquilli»

