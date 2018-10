Pensioni | età ferma a 67 anni ma è tensione sui tagli ai ministeri

RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini rilancia progetto di detassare gli assegni al Sud (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Salvini rilancia progetto di detassare gli assegni al Sud. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 ottobre(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 13:21:00 GMT)

Pensioni e quota 100 : abbassare l'età pensionabile si può? : Non si conosce il testo della misura relativa a "quota 100" che sarà nella Legge di Bilancio 2019, e quindi si possono fare...

Riforma delle Pensioni : sarà vietato lavorare per chi lascia a 62 anni : Roma - Da catalogare alla voce 'effetti indesiderati della riforme'. Quota 100, l'anticipo della pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi, costerà molto. Il governo ha messo a bilancio sette ...

Pensioni - Governo verso Quota 100 'secca' nel 2019 ma sarà vietato 'arrotondare' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi, lunedì 8 ottobre, riguardano, naturalmente, le ipotesi legate a Quota 100 e ai possibili paletti che verranno imposti dal Governo gialloverde. Il limite di spesa /7 miliardi non deve essere oltrepassato ed ecco perché occorre mettere in campo una strategia che possa risultare efficace affinché tale soglia non venga oltrepassata. L'esecutivo Lega-M5S starebbe studiando l'introduzione del divieto di ...

Pensioni - vietato «arrotondare» per chi lascia a 62 anni : Allo studio una norma con un ritorno al divieto di cumulo per chi usufruirà della legge di bilancio per andare prima in quiescenza. Sempre per comprimere i costi si analizza anche un meccanismo di penalizzazione dei trattamenti dell’1,5% per ogni anno di anticipo fino a un massimo di 5 anni. Con «quota 100» il governo mira a favorire il turnover...

Pensioni - età e penalità : ecco come cambiano i calcoli degli assegni : come cambiano le Pensioni con l'annunciata introduzione di elementi di flessibilità nella legge Fornero

Pensioni e LdB 2019 - attesa su età per Q100 - la preoccupazione di Boeri : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 29 settembre 2019 vedono crescere l'attesa sui parametri di accesso alla quiescenza tramite la nuova quota 100. Nel frattempo dal Presidente dell'Inps arrivano commenti critici in merito alle scelte del Governo, definite come "pericolose e inique". Mentre dai Comitati si sottolinea la preoccupazione per la mancanza di interventi in favore delle donne e per l'assenza di novità generalizzate per la ...

Pensioni d’oro - tecnici Camera : “Proposta Lega-M5s non è ricalcolo contributivo ma taglio in base all’età di uscita” : “La proposta in esame configura una revisione che prende in considerazione solo i coefficienti di trasformazione legati all’età posseduta al momento del pensionamento, a prescindere da un effettivo ricalcolo contributivo“. E’ il giudizio del Servizio studi della Camera sulla proposta di legge di Lega e M5s per il taglio delle cosiddette “Pensioni d’oro“, firmata dai due capigruppo Francesco D’Uva e ...

Pensioni - Governo al lavoro su quota 100 con minimo 62 anni d'età : L'ipotesi di riforma delle Pensioni con quota 100 sta prendendo forma , ma vi sono alcuni dettagli da mettere a punto, che invariabilmente sono destinati a cambiare la vita di migliaia persone. In ...

Pensioni - l'idea del Governo : aumentare l'età minima per diminuire gli anni di contributi : Dare la pensione anche a chi ha "solo" 36 o 37 anni di contributi: così cambia anche la Quota 100 mentre continua l'assedio...

Pensioni - il governo pensa a quota 100 con 62 anni d'età e 36-37 di contributi : Il governo sta lavorando a un'ipotesi di riforma delle Pensioni con quota 100 e un minimo di 62 anni di età e 36-37 anni di contributi. Lo si apprende da ambienti vicini al dossier. Con un minimo di 36 anni di contributi uscirebbero nel 2019 450 mila lavoratori in più rispetto alle regole attuali; con 37 anni l'uscita riguarderebbe 410 mila persone in più rispetto all'attuale sistema.Uno schema, questo, diverso da quello a ...

Pensioni - Lega : “Uscita a quota 100 con 62 anni di età. Allo studio pace contributiva per sanare le cifre non pagate” : Il primo intervento di smontaggio della legge Fornero, quota 100 con 62 anni di età e 38 di contributi, passerà anche per la “pace contributiva“. Ad annunciarlo è stata la Lega dopo la riunione di giovedì sera tra il leader Matteo Salvini, i suoi sottosegretari al tesoro Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci e quello al lavoro Claudio Durigon. In pratica, chi non ha pagato una parte dei contributi a partire dal 1996 potrà sanare l’omesso ...

Il segretario Cisl a Conte : "Ci ascolti - meno tasse sul lavoro e le Pensioni" : Roma. Il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, sarà l'unico esponente sindacale presente nel convegno organizzato a Fiuggi dal presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani. Un momento di ...

Pensioni : Quota 100 - l'esecutivo lavora sui fondi di solidarietà : Si lavora ancora sul delicato tema delle Pensioni ed in particolare si discute sulla famigerata uscita anticipata con il meccanismo delle quote. Come ipotizzato dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini, infatti, per accedere al meccanismo della Quota 100 il lavoratore dovrà essere in possesso di almeno 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Con la proposta avanzata dal vicepremier della Lega, verrebbe ...