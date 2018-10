Pensioni | dalle minime alle massime | nel 2019 tornano gli scatti di aumento

Def 2019 - dalle Pensioni alle stime : ecco perché è stato bocciato - : La manovra delineata dal governo ha subìto un primo stop con la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio . Ma prima di queste obiezioni erano già arrivate le perplessità da Bankitalia e Corte ...

Manovra - dalle Pensioni alle stime ecco i punti dolenti : - DEBITO RESTA MINACCIA, RISCHIO DIETRO L'ANGOLO: il debito elevato resta 'il grande moltiplicatore delle turbolenze', in grado di 'innescare un circolo vizioso con ripercussioni sull'economia reale'.

Def : dalle Pensioni alla pace fiscale - tutte le misure della legge di bilancio : Il governo ha definitivamente approvato la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Come annunciato, nel 2019 saranno introdotti il reddito e la pensione di cittadinanza, la flat tax per le Partite Iva, la riforma della legge Fornero, indennizzi per i truffati dalle banche e la pace fiscale.Continua a leggere

Il vertice nel governo : dalle Pensioni al reddito ecco i punti concordati : Alla fine della riunione a Palazzo Chigi sia Lega che M5S si sono detti contenti di quanto emerso sulla manovra. Il premier Conte in serata ha detto che finalmente si è vista la fumata bianca, e chissà se sarà davvero così.Di certo, da quanto trapela, pare che leghisti e grillini siano arrivati ad alcuni compromessi. Anche sul tema immigrazione, che però fa ancora irritare l"ala "di sinistra" del Movimento. Di Maio assicura che verrà votato ...

Pensioni - Salvini su Facebook : ‘Stop alla Fornero - dalle parole ai fatti’ (VIDEO) : Il vicepremier leghista, Matteo Salvini, rilancia oggi su Facebook l’impegno del governo gialloverde sulla riforma delle Pensioni e, in particolare, sul superamento della legge Fornero con l’introduzione della quota 100 a partire dai 62 anni. Proprio come annunciato nei giorni scorsi in tv nel corso di un’intervista rilasciata a Bruno Vespa, su Rai Uno. Nei piani dell’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte, come previsto nel contratto di ...

Dalle Pensioni alla pace fiscale : le due manovre contrapposte di Lega e M5S sul tavolo di Conte : Al vertice di oggi a Palazzo Chigi due progetti di legge di bilancio molto diversi. Da una parte l’anticipo della pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi, pace fiscale e avvio di flat tax per «i piccoli». Dall’altro pensione di cittadinanza da gennaio 2019, riforma dei centri per l’impiego e primo debutto dell’assegno da 780 euro per i più poveri senza lavoro...

Pensioni - «quota 100» finanziata dalle aziende? Le ipotesi sul tavolo : Gli strumenti su cui stanno ragionando i tecnici sono soprattutto i fondi di solidarietàattivi in diversi settori come il credito, le assicurazioni, il trasporto pubblico o il neonato “fondo Tris” del settore chimico-farmaceutico. Dietro a queste ipotesi c’è l’idea di rafforzare i finanziamenti dei fondi, ritoccando le aliquote contributive attuali ...

Riforma Pensioni 2018/ Flessibilità universale proposta dalle Acli (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Flessibilità universale proposta dalle Acli. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 settembre(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:37:00 GMT)

Dalle Pensioni alla riforma dell'Irpef : chi ci guadagna (e chi no) col governo M5s-Lega : A beneficiare delle nuove misure saranno sopratutto gli indigenti e coloro che dichiarano redditi alti. Resta fuori dai...

Manovra 2019 - dalle Pensioni alla flat tax. Ecco cosa ci sarà : Il vertice tra il premier Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio, il ministro dell'economia Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti sulla Manovra finanziaria 2019 ha dato i suoi ...

Manovra - si comincia dalle Pensioni. Verso tre aliquote fiscali. Di Maio : 'Sarà coraggiosa - sul tetto del 2% unità con Tria' : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...