Pensioni | allarme di Boeri | ‘Con Quota100 debito cresce di 100 miliardi’

Pensioni Quota 100. Allarme rosso lanciato dall’Inps : voragine da 100 miliardi : L’Italia grilloleghista rischia di affondare. A sostenerlo non solo gli osservatori internazionali, ma anche chi ha il quadro reale dei

Allarme Boeri sulle Pensioni : “Con la quota 100 il debito aumenta di 100 miliardi - danneggia donne e giovani” : Il ripristino di quota 100 premia gli uomini e i dipendenti pubblici ma penalizza le donne e i giovani. Lo ha affermato il presidente dell’Inps Tito Boeri, nell’audizione alla Commissione Lavoro della Camera. L’introduzione di quota 100, ha detto, «premia quasi in 9 casi su 10 gli uomini, quasi in un caso su tre persone che hanno un trattamento pen...

Boeri : quota 100 non aiuta giovani - allarme debito Pensionistico : Roma, 11 ott., askanews, - quota 100 non aiuta i giovani, anche nel caso ne venisse assunto uno per ogni lavoratore che va in pensione. A gravare sulle nuove generazioni ci sarebbe, infatti, un debito ...

Allarme Boeri sulle Pensioni : 'Con quota 100 debito cresce 100 miliardi' : Introdurre nel sistema previdenziale la quota 100 con un minimo di 62 anni di età e 38 di contributi insieme allo stop all'indicizzazione alla speranza di vita per i requisiti contributivi nella ...

Pensioni - allarme di Boeri : con quota 100 debito aumenta di 100 mld : Secondo il presidente dell'Inps il provvedimento caro al governo premia uomini e dipendenti pubblici e penalizza le donne - Tito Boeri lancia l'allarme su quota 100. Secondo il presidente dell'Inps il ...

Pensioni - l’allarme di Boeri : «Quota 100? Così il debito cresce di 100 miliardi» : Il presidente dell’Inps:«Non possiamo esimerci dal lanciare un campanello d’allarme: l’incremento del debito Pensionistico è destinato a gravare sulle generazioni future. La riforma voluta dal governo penalizza donne e giovani»

Def - allarme Corte dei Conti e Bankitalia su sanatoria fiscale e Pensioni : ... ove possibile, alleggerire l'onere fiscale- ammonisce Buscema- può incidere sulla stessa percezione di equità fiscale o introdurre nuove distorsioni nelle scelte adottate nel mondo del lavoro". Il ...

Pensioni e Manovra 2019 : su Q100 allarme sanità - prioritari i tagli agli assegni d'oro : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 3 ottobre 2018 vedono emergere le preoccupazioni dei sindacati del settore sanitario in merito all'esodo dei medici che si realizzerebbe con l'avvio della quota 100 [VIDEO]. Nel frattempo dalla Camera i Deputati del M5S continuano a indicare come prioritario il taglio agli assegni d'oro mentre dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria emergono dettagli in merito al funzionamento delle nuove clausole di ...

Pensioni - l'allarme sulla Quota 100 : "Così rischiano di aumentare i contributi" : Il centro studio di Confindustria demolisce la manovra: quelle proposte da M5s e Lega sono "misure molto difficili da...

Pensioni - allarme medici : rischio esodo con "quota 100" - : Secondo il sindacato Anaao Assomed, le misure della manovra si aggiungono a quelle della Legge Fornero e potrebbero provocare l'uscita di circa 70mila camici bianchi fino al 2023, sui 110mila e 500 in ...

Pensioni quota 100 - allarme Sanità. "Via oltre 25 mila medici" : L'appello al Governo di Anaao Assomed: "Spieghi come intende affrontare il fenomeno" SCHEDA / La manovra dalle Pensioni alla flat tax