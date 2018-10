Pensioni | allarme di Boeri | con quota 100 debito aumenta di 100 mld

Allarme Boeri sulle Pensioni : “Con la quota 100 il debito aumenta di 100 miliardi e danneggia i giovani” : Il ripristino di quota 100 premia gli uomini e i dipendenti pubblici ma penalizza le donne e i giovani. Lo ha affermato il presidente dell’Inps Tito Boeri, nell’audizione alla Commissione Lavoro della Camera. L’introduzione di quota 100, ha detto, «premia quasi in 9 casi su 10 gli uomini, quasi in un caso su tre persone che hanno un trattamento pen...

Pensioni - l’allarme di Boeri : «Quota 100? Così il debito cresce di 100 miliardi» : Il presidente dell’Inps:«Non possiamo esimerci dal lanciare un campanello d’allarme: l’incremento del debito Pensionistico è destinato a gravare sulle generazioni future. La riforma voluta dal governo penalizza donne e giovani»

Def - allarme Corte dei Conti e Bankitalia su sanatoria fiscale e Pensioni : ... ove possibile, alleggerire l'onere fiscale- ammonisce Buscema- può incidere sulla stessa percezione di equità fiscale o introdurre nuove distorsioni nelle scelte adottate nel mondo del lavoro". Il ...

Pensioni e Manovra 2019 : su Q100 allarme sanità - prioritari i tagli agli assegni d'oro : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 3 ottobre 2018 vedono emergere le preoccupazioni dei sindacati del settore sanitario in merito all'esodo dei medici che si realizzerebbe con l'avvio della quota 100 [VIDEO]. Nel frattempo dalla Camera i Deputati del M5S continuano a indicare come prioritario il taglio agli assegni d'oro mentre dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria emergono dettagli in merito al funzionamento delle nuove clausole di ...

Pensioni - l'allarme sulla Quota 100 : "Così rischiano di aumentare i contributi" : Il centro studio di Confindustria demolisce la manovra: quelle proposte da M5s e Lega sono "misure molto difficili da...

Pensioni - allarme medici : rischio esodo con "quota 100" - : Secondo il sindacato Anaao Assomed, le misure della manovra si aggiungono a quelle della Legge Fornero e potrebbero provocare l'uscita di circa 70mila camici bianchi fino al 2023, sui 110mila e 500 in ...

Pensioni quota 100 - allarme Sanità. "Via oltre 25 mila medici" : L'appello al Governo di Anaao Assomed: "Spieghi come intende affrontare il fenomeno" SCHEDA / La manovra dalle Pensioni alla flat tax

Pensioni e LdB2019 : passa la Quota 100 - ma è allarme su spread e conti : Gli ultimi aggiornamenti in arrivo sul comparto previdenziale restano strettamente connessi alla decisione del Governo di far crescere il rapporto tra deficit e pil fino al 2,4%. Al momento si cerca infatti di capire in che modo questo parametro si declinera' all'interno del programma giallo-verde, ed in particolare quale sara' l'effettivo spazio di manovra per la Quota 100 e le Pensioni di cittadinanza [VIDEO]. Nel frattempo emergono anche le ...

Pensioni e LdB 2019 : allarme Ocse - ma l'ala leghista su Q100 ribadisce i 62 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 21 settembre 2019 vedono accendersi nuovamente la dialettica tra il Governo ed i tecnici internazionali, dopo che l'Ocse ha espresso la propria preoccupazione sulla tenuta dei conti pubblici e sulla controriforma della legge Fornero [VIDEO]. Non si è fatta quindi attendere la reazione del Governo giallo - verde, con il Ministro Di Maio che ha invitato i burocrati a farsi una ragione del sostegno popolare ...

Pensioni - l'allarme della Lega : "Così il M5s spacca lo stato sociale" : La Lega ora lancia l'allarme. A preoccuparla è la proposta del Movimento 5 Stelle di garantire agli anziani la pensione di cittadinanza. "Costerebbe troppo - taglia corto Alberto Brambilla - sarebbe pagata dalle giovani generazioni e spaccherebbe lo stato sociale". Ma il ministro del Lavoro Luigi Di Maio non è disposto a mollare. E la risposta (piccata) di ieri apre una nuova ferita nell'esecutivo: "Brambilla parla a titolo personale. Prima lo ...

Pensioni e LdB2019 - l'allarme della UIL : con quota 100 anziché APE ritardi fino a 4 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 2 settembre 2018 vedono emergere ancora preoccupazione dalla Uil in merito alla possibile quota 100 a partire dai 64 anni, una misura che per via del paletto anagrafico e della probabile abolizione dell'APE sociale [VIDEO] rischia di allungare fino a 4 anni l'eta' di uscita dal lavoro di coloro che vivono situazioni di disagio. Nel frattempo anche dalla Cisl si attende di avere una risposta chiara in ...