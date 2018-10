Pena morte | per Stato di Washington è incostituzionale

Malaysia pronta ad abolire Pena morte : KUALA LUMPUR, 11 OTT - Il governo della Malaysia sarebbe pronto ad abolire la pena di morte per tutti i crimini e a sospendere tutte le condanne in attesa di esecuzione. Secondo media locali, il ...

Giornata mondiale contro Pena di morte : le esecuzioni nel mondo : Roma, 10 ott., askanews, - Oltre la metà dei Paesi nel mondo ha abolito la pena di morte di diritto o de facto, ultimo dei quali il Burkina Faso; questi gli ultimi dati diffusi da Amnesty International. - 106 paesi hanno abolito la pena di morte per ogni ...

Pena di morte : nel 2017 il boia ha ucciso 993 persone - Cina esclusa - : Parigi , AsiaNews/Agenzie, - Dagli Stati Uniti alla Bielorussia, dal Camerun al Libano, sono ancora 23 i Paesi che nel mondo applicano la Pena di morte. Lo conferma l'ultimo rapporto della World Coalition Against the Death Penalty, alleanza di oltre 150 Ong per i diritti umani, associazioni legali, sindacati e ...

Giornata mondiale contro Pena di morte : le esecuzioni nel mondo : ... è davvero il momento che il resto del mondo segua la loro direzione e consegni questa abominevole punizione ai libri di storia", ha proseguito Shetty.Mentre nel 2016 registravamo esecuzioni in ...

La Pena di morte nel mondo : i dati di Amnesty international - : Le pessime condizioni carcerarie dei condannati sono il tema dell'edizione 2018 della Giornata europea e mondiale contro la pena di morte. Nell'anno in corso, le esecuzioni accertate sono oltre 330 ma ...

California - madre uccide bimbo di 10 anni perché omosessuale : rischio Pena di morte : Una vicenda tanto assurda, quanto grave [VIDEO] si è consumata in California, dove un bambino di appena dieci anni, Anthony Avalon, è stato ucciso dalla propria madre, Heather Barron, una ventinovenne del posto, dopo che quest'ultimo le aveva confessato di essere gay. Il piccolo sarebbe stato ucciso dopo una confessione che evidentemente ha scosso la donna: 'Mamma, mi piacciono i maschi'. Da lì, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, ...

Asia Argento : “Bennett? Mi fa Pena - è un’anima persa. Dopo la morte di Bourdain per me si è aperto un abisso” : “Vedere l’intervista a Jimmy Bennett mi ha fatto arrabbiare un po’, ma mi ha fatto soprattutto pena. Perché i suoi occhi erano vitrei e non c’era nessuna espressione sul suo volto. L’ho visto come un bambino che poi non è riuscito a proseguire la sua carriera, un’anima persa“. Sono le parole dell’attrice Asia Argento, ospite di Non è l’arena (La7), nella quale si è difesa dalle accuse ...

Cartello Fn - 'Pena morte a stupratori' : "Alla luce dei recenti fatti di cronaca, dove gli invasori africani hanno creato un'epidemia di stupri - è scritto in un comunicato del movimento di estrema destra - Forza Nuova indica la chiara ...

Dopo lo stupro di Jesolo Forza Nuova appende sulla spiaggia un manichino nero : "Pena di morte agli stupratori" : Una sagoma nera, appesa a una corda per simulare un'impiccagione. Sotto, un cartello con la scritta "Pena di morte per gli stupratori" e la firma: Forza Nuova. L'azione è stata compiuta nella notte a Jesolo, località in provincia di Venezia dove una quindicenne è stata violentata sulla spiaggia. Per il reato è stato arrestato un cittadino senegalese.Lo foto del manichino è stata diffusa su Facebook dalla ...

