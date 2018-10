Pechino Express 2018 | quarta puntata | stasera 11 ottobre 2018 su Rai 2

Pechino Express - quarta puntata : arriva la prima eliminazione : Giovedì 11 ottobre, in prima serata Rai 2, un nuovo appuntamento con l'adventure game che riparte dal Marocco e arriva in...

Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti - Le signore della TV/ L'ironia non basta per risorgere (Pechino Express) : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, Le signore della TV: la trasmissione potrebbe rappresentare per le due donne un ostacolo davvero molto difficile da superare. (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:14:00 GMT)

Sarah Balivo e Sara Ventura - Le Sare/ Troppo diverse - emergono i primi problemi (Pechino Express 2018) : Sarah Balivo e Sara Ventura, Le Sare: dopo un inizio di avVentura in discesa le cose per le due ragazze si sono improvvisamente complicate e ora non sembra più tutto facile (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:07:00 GMT)

Pechino Express | Diretta 11 ottobre 2018 | Quarta tappa | Anticipazioni : Pechino Express 2018, Anticipazioni della Quarta tappa Con i Mattutini tornati in gara e l'arrivo de Le Sare, il gruppo di otto coppie iniziale è, di fatti, rimasto invariato. Ultime prove in Marocco: i viaggiatori partiranno successivamente alla volta della Tanzania, ma solo sette coppie riusciranno ad ottenere il pass per superare il confine. A Oualidia le coppie dovranno raccogliere delle ostriche e proseguire poi per Jadida, verso la ...

Fabrizio Colica e Tommy Kuti - Gli scoppiati/ Da meteore a vincitori finali? (Pechino Express 2018) : Fabrizio Colica e Tommy Kuti, Gli scoppiati: la coppia formata nel corso del programma sembrava pronta a uscire, invece sono molto simpatici e ora puntano la vittoria. (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:59:00 GMT)

Linda Morselli e Rachele Fogar - Le mannequin/ Ancora in ombra e il tempo stringe (Pechino Express 2018) : Linda Morselli e Rachele Fogar, Le mannequin: Ancora in ombra le due stanno cercando di dimostrare chi sono, ma si devono sbrigare prima che sia troppo tardi. (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:51:00 GMT)

Francisco Porcella e Andrea Montovoli - I surfisti/ La coppia sempre più in bilico (Pechino Express) : Francisco Porcella e Andrea Montovoli, I surfisti: la coppia è sempre più a rischio all'interno dell'adventure game di Rai Due, cosa accadrà stasera? (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:51:00 GMT)

Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale - I promessi sposi/ Rischio crisi per la gelosia? (Pechino Express) : Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale, I promessi sposi: c'è grande gelosia da parte dell'uomo a causa di Andrea Montovoli nell'ultima puntata dell'adventure game. (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:25:00 GMT)

Marcello Cirillo e Adriana Volpe - I mattutini/ Grandi motivazioni dopo il rientro in gioco (Pechino Express) : Marcello Cirillo e Adriana Volpe, I mattutini: la coppia ha grande voglia dopo il ritorno in gioco. Sicuramente sono una delle coppie più amate dal pubblico di casa. (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:23:00 GMT)

#PechinoExpress 7 – Quarta puntata del 11/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Quarta puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La terza puntata ha totalizzato 1.517.000 spettatori e uno share del 7,29%. PECHINO EXPRESS 7 ...

Pechino Express anticipazioni : cosa succederà nella quarta puntata : Pechino Express 2018: le tappe della quarta puntata dell’11 ottobre Questo giovedì 11 ottobre andrà in onda la quarta puntata del reality show di Rai Due Pechino Express- avventura in Africa. Si tratterà della quarta tappa del gioco, l’ultima ambientata in Marocco, per poi passare alla Tanzania, nazione nella quale i concorrenti resteranno fino all’ottava puntata, prima di recarsi nell’ultimo stato, ovvero il Sudafrica. ...

Pechino Express 2018 : le Signore della TV salve in extremis. Costantino commenta : «Come godo» : Pechino Express L’arrivo della nuova coppia de ‘Le Sare’, il ripescaggio de ‘I mattutini’, il litigio tra ‘I Promessi Sposi’ e una Maria Teresa Ruta ancora una volta sopra le righe sono stati i pezzi forti della terza puntata di Pechino Express 2018. La conduttrice torinese, insieme alla collega Patrizia Rossetti, questa volta ha rischiato davvero grosso: a rischio eliminazione, e nominata da quasi tutte le coppie, è rimasta in gara solo grazie ...

Pechino Express sembra Il figlio di Spartacus. E Cesare questa volta grazia Ruta e Rossetti : Si parte da Ouarzazate, l’hollywood africana. Qui sono stati girati Il Tè nel deserto, ll Gladiatore e Il Trono di Spade, tra le opere minori, e anche questa rivisitazione da teatro off di un cult degli anni Sessanta: Il figlio di Spartacus di Sergio Corbucci (che in inglese ha il titolo adatto al s