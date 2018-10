Pd | Renzi punta su Minniti | appello in suo favore di 13 sindaci

Pd - Richetti si candida alla segreteria e punta ai voti di parte dei Renziani : “Se ho tradito Matteo? Ma tradire che significa?” : C’è un secondo candidato alla segreteria del Pd: dopo Nicola Zingaretti, è stato il senatore Matteo Richetti a ufficializzare la sua candidatura. Come specificato da ambienti renziani, l’ex-portavoce democratico ed ex fedelissimo di Matteo Renzi si è mosso in autonomia ed è partito già da alcuni mesi con la creazione di un progetto alternativo di cui si è posto come leader. Era il 7 aprile quando Richetti organizzò a Roma ...

L’intervista - anticipazioni puntata del 4 ottobre : ospite Matteo Renzi : Giovedì 4 ottobre 2018, in seconda serata su Canale 5, torna L’Intervista con un faccia a faccia esclusivo tra l’ex Premier Matteo Renzi e Maurizio Costanzo. L’intervista, arriva Matteo Renzi È l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi l’ospite di questo terzo immancabile appuntamento de “L’intervista” di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 4 ottobre in seconda serata su Canale 5. Un incontro tra il grande giornalista e il ...

Leader Pd - Zingaretti batte RenziSpuntano Gabanelli e Saviano : Sondaggio esclusivo in vista della scelta del prossimo segretario Pd. Zingaretti nettamente in vantaggio, Renzi battuto. E 'spuntano' i nomi di Milena Gabanelli e Roberto Saviano Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi ospite alla terza puntata de L'intervista (Anteprima Blogo) : puntata davvero da non perdere la terza di questo nuovo ciclo de L'intervista di Maurizio Costanzo su Canale 5.L’appuntamento è fissato per la serata di giovedì su Canale5 per la nuova puntata del programma ideato, diretto e condotto da Maurizio Costanzo L’Intervista. Dopo le prime due emissioni con protagonisti Fedez e Massimo Giletti, secondo quanto apprende TvBlog, l’appuntamento di giovedì in seconda serata si colora di temi ...

Roma-Lazio - le probabili formazioni : rilanciati Dzeko e FloRenzi - Immobile unica punta : Sabato 29 settembre (ore 15.00) andrà in scena Roma-Lazio, attesissimo derby della capitale che scalderà il cuore delle due tifoserie e che desterà l’attenzione di tutti gli appassionati del grande calcio. L’incontro valido per la settima giornata della Serie A si preannuncia spettacolare e fondamentale, importante non soltanto per la supremazia cittadina ma anche per la classifica generale del campionato dove i biancocelesti ...

L'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta : Renzi prova a ripartire da Firenze : 10:55 Myrta Merlino riparte dal ministro Luigi Di Maio per inaugurare la nuova stagione de 'L'Aria che tira'. In collegamento con Coffee Break, la giornalista promette di dare agli italiani tutte le risposte che alimentano, in questi giorni, il dibattito politico come la chiusura degli esercizi commerciali alla domenica.prosegui la letturaL'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta: Renzi prova a ripartire da Firenze ...

Firenze - documentario di Matteo Renzi/ Roberto Benigni non sarà nel cast : spuntano nuovi aggiornamenti : Florence, documentario di Matteo Renzi in prima serata? Ultime notizie, la richiesta di Mediaset e il parere dell'ex premier: ecco le parole di Lucio Presta(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:40:00 GMT)