Parte l' assalto a Bankitalia | per i 5s è il nuovo nemico

ilgiornale

: @fsnews_it #vitadapendolare perché il RV 2032 parte già in ritardo di 10 minuti? Perché fate viaggiare IC da Torino… - GolanTrevize042 : @fsnews_it #vitadapendolare perché il RV 2032 parte già in ritardo di 10 minuti? Perché fate viaggiare IC da Torino… - peonas : Parte l'assalto al mammuth da 1500 pag. @Einaudieditore - Dome689 : RT @ItaliaTeam_it: Polvere di magnesio e moschettoni per scrivere una pagina di storia! ????? Alle 14:00 a #BuenosAires2018 parte l'assalto… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Roma Con una voce sola contro l'austerity, il capitalismo, le banche e, ovviamente, contro il: la Banca d'Italia che ha osato confutare le stime di crescita del quadro programmatico della Nota di aggiornamento del Def. "È un atto di coraggio che gli italiani aspettavano da anni e non si può tornare indietro: non accetto il fatto chedica che non va bene", ha ripetuto il vicepremier Luigi Di Maio (che già aveva invitato via Nazionale a presentarsi alle elezioni) dando la linea a tutto il partito."Di lotta e di governo" si sarebbe detto un tempo, ma il Movimento nato per gemmazione dalla Casaleggio & Associati è oltre questa definizione antiquata. È piuttosto una falange pronta a scagliarsi contro ildi turno a prescindere dai principi. Anche la nemesi di Di Maio, il sandinista Alessandro Di Battista ha preso la parola contro il governatore Ignazio Visco ...