Papua N.Guinea.2 forti scosse terremoto

Duedi,rispettivamente di magnitudo 7.0 e 6,5 sono state registrate inNuova, una alle 07:48,l'altra alle 09:00 (ora locale). I due sismi, inframmezzati dadi minore entità, sono stati segnalati dall'USGS e dall'INGV. Al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone, e non è stata emessa alcuna allerta tsunami. Poche ore fa un altro, di magnitudo 6,0, si è verificato al largo di Bali, in Indonesia, a circa 3 mila km di distanza.(Di giovedì 11 ottobre 2018)