Papa Francesco | “preghiera non è una bacchetta magica” A Santa Marta | “Gesù ci chiede di

Aborto - perché Papa Francesco ha detto quelle parole così pesanti : Più che le idee - non nuove - di condanna dell'interruzione della gravidanza, hanno sorpreso i toni e il linguaggio: con quel terribile sostantivo, "sicari" riservato a medici e personale clinico che ...

Oscar Romero - il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador - sarà proclamato santo domenica da Papa Francesco : Oscar Romero, il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador per aver predicato contro il colpo di stato avvenuto l’anno prima, sarà proclamato santo domenica da Papa Francesco. Insieme a lui sarà proclamato santo anche Papa Paolo VI, che regnò in uno dei periodi The post Oscar Romero, il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador, sarà proclamato santo domenica da Papa Francesco appeared first on Il Post.

Kim Jong-un invita Papa Francesco a Pyongyang - Curiosità - news ed informazioni : La politica di disgelo di Kim Jong-un La mossa di Kim Jong-un rientra a far parte di un progetto che il presidente nordcoreano sta portando avanti da diverso tempo. L'apice della sua politica di ...

Vaticano - Papa Francesco e l'allarme sicurezza : il 'tradimento' delle Guardie svizzere : A.A.A cercasi Guardie svizzere in Vaticano . I 1500 euro al mese non sembrano bastare a convincere i disoccupati, dato che le richiesta per arruolarsi nell'esercito più antico del mondo s ono sempre più in calo . Si terrà nei prossimi giorni il corso di orientamento, della durata di una settimana, rivolto ai pochi giovani candidati che hanno manifestato l'intenzione di ...

Dove sbaglia Papa Francesco nel parlare di aborto : A giugno 2018 incontrando il Forum delle Famiglie aveva detto: 'Il secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo ...

Aborto - Papa Francesco : “È come affittare un sicario. Interrompere la gravidanza? Un modo di dire per far fuori qualcuno” : Abortire equivale a “far fuori una vita umana per risolvere un problema, è come affittare un sicario“. E “Interrompere la gravidanza” è solo un modo di dire, che equivale a “far fuori qualcuno“. Lo ha detto papa Francesco in piazza san Pietro, nell’udienza generale del mercoledì, dedicata oggi alla catechesi del comandamento “Non uccidere“. “come può essere terapeutico, civile, o ...

