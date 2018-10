Paolo VI e Romero | cosa unisce davvero i due nuovi santi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) “mesto” anche da santo. Non sono pochi, infatti, coloro che hanno criticato la scelta di canonizzare Giovanni Battista Montini insieme ad altri seitra cui Oscar ArnulfoVI, che è stato il pontefice più contestato del Novecento soprattutto dalle gerarchie cattoliche, avrebbe sicuramente meritato una celebrazione tutta per lui. A fare luce sulla scelta di Bergoglio è stato monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della casa pontificia, nel volumeVI e mons.(Edizioni Viverein). Per il prelato “la proclamazione della lorotà, voluta da Papa Francesco durante il Sinodo dei vescovi sulla fede e la vocazione dei giovani, assume una risonanza carica di significato e di chiare prospettive.VI ehanno ricordato ai giovani che non basta esistere, bisogna impiegare l’esistenza per raggiungere qualchedi nuovo, di più, di ...