Paolo Bonolis | ' Ciao Darwin non si farà più' Ecco il motivo della chiusura del programma

Torna in tv Scherzi a Parte - e lo condurrà Paolo Bonolis : In televisione sembra proprio il momento dei revival. Mentre su Rai Uno si è in attesa che cominci una nuova edizione di Portobello, trasmissione in passato condotta da Enzo Tortora e che ora invece è stata affidata ad Antonella Clerici, anche le reti Mediaset preparano un gradito ritorno [VIDEO]. In base a quanto anticipato dalla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, nel mese di novembre iniziera' una nuova edizione di Scherzi a Parte. Torna ...

La dedica d’amore su Instagram di Sonia Bruganelli per Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli dedica un messaggio dolcissimo a Paolo Bonolis sul suo profilo Instagram. La moglie del noto conduttore è molto attiva sui social, dove posta foto che raccontano la sua vita quotidiana e gli affetti. Protagonisti i tre figli nati dall’amore per Bonolis – Silvia, Davide e Adele -, ma anche il celebre marito, che ogni tanto, a grande richiesta dei follower, compare negli scatti. L’ultima immagine che li ritrae ...

Luca Laurenti morto in incidente con paracadute/ Avanti un'altra.. bufala : la spalla di Paolo Bonolis sta bene : Luca Laurenti morto in incidente con paracadute: Avanti un'altra.. bufala. La spalla di Paolo Bonolis sta bene e presto tornerà in tv. Le ultime notizie sulla nuova fake news(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:26:00 GMT)

Sonia Bruganelli/ Crisi con Paolo Bonolis? La moglie risponde : “Ci vogliamo ancora bene” : Sonia Bruganelli viene ancora attaccata sul web. Il marito, Paolo Bonolis, sparisce dai social network e lei assicura i seguaci: "Ci vogliamo ancora bene"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:17:00 GMT)

