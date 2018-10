stateofmind

: RT @rudwall8: @fattoquotidiano Se non c'è un disegno per creare panico sui mercati, allora Moscovici è un idiota tout court, perché continu… - arcocielo : RT @rudwall8: @fattoquotidiano Se non c'è un disegno per creare panico sui mercati, allora Moscovici è un idiota tout court, perché continu… - rudwall8 : @fattoquotidiano Se non c'è un disegno per creare panico sui mercati, allora Moscovici è un idiota tout court, perc… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) ... per esempio nel caso dei vaccini, non avviene in nome di una fede irrazionale ma nel nome di una forma estrema di scetticismo che somiglia a una caricaturastessa. In fondo non si ...