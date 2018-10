Pallanuoto | terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 | dolce sconfitta per

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : Strasburgo-Sport Management 4-10. Mastini devastanti - il ritorno sarà una formalità : La BPM Sport Management è ad un passo dalla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto : i Mastini si impongono in casa dei transalpini dello Strasburgo per 4-10 nell’andata del terzo turno preliminare ed al ritorno in casa dovranno soltanto amministrare il cospicuo vantaggio per festeggiare la meritata qualificazione. Primo quarto devastante della formazione italiana: Di Somma apre le marcature a 7’05”, Luongo lo imita ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : Brescia-Terrassa 8-4. I lombardi ad un passo dalla fase a gironi : Brescia batte gli spagnoli del Terrassa per 8-4 nell’andata del terzo turno preliminare della Champions League di Pallanuoto e vede avvicinarsi la qualificazione alla fase a gironi . Dopo la prima metà di gara molto equilibrata, i lombardi innestano il turbo nel terzo quarto, costruendo un importantissimo +4 a fine gara in vista del ritorno di mercoledì 10. Nel primo quarto la sfida è molto equilibrata: vantaggio ospite con Mora a ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : Brescia e Sport Management per l’accesso alla fase a gironi : Un ultimo ostacolo prima dell’accesso alla fase a gironi della Champions League di P alla nuoto : Brescia e Sport Management cercano di entrare tra le migliori 16 squadre di club d’Europa che daranno vita alla più importante competizione continentale. C’è anche un paracadute: in caso di insuccesso ci sarà l’approdo ai quarti di Euro Cup. Il terzo turno preliminare infatti vede un doppio confronto: andata domani, sabato 6, ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : sorteggiati il terzo turno e i gironi. Possibili tre squadre italiane : Sono estati effettuati in mattinata a Nyon, in Svizzera, i sorteggi del terzo turno della Champions League di Pallanuoto maschile 2018-2019. Due italiane saranno impegnate in questa fase ad eliminazione diretta, che promuoverà le vincenti direttamente ai gironi: AN Brescia e Sport Management. Sorteggio sulla carta benevolo per entrambe le compagini tricolori: i lombardi se la vedranno con gli spagnoli del Terrassa, per quanto riguarda i Mastini ...