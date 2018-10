Palermo | Zamparini | ' Stanco del calcio | a breve lascio'

Palermo - il Riesame dispone gli arresti domiciliari per Maurizio Zamparini : Il tribunale del Riesame ha disposto gli arresti domiciliari per Maurizio Zamparini, l’ex patron del Palermo calcio. I giudici hanno accolto il ricorso della procura, che in prima istanza si era vista respingere la richiesta di misure cautelari. L’inchiesta è coordinata dai pm Dario Scaletta e Francesca Dessì, dall’aggiunto Salvo de Luca e dal procuratore Francesco Lo Voi. Il provvedimento non è esecutivo fino alla pronuncia della ...

Palermo : dichiarazioni lesive all'arbitro - Zamparini squalificato 2 mesi : ... a mezzo di un'intervista pubblicata in data 18/06/2018 sul quotidiano "La Gazzetta dello Sport" e di un'intervista resa a RMC Sport e pubblicata in data 19/06/2018 sul sito dell'Ansa, espresso ...

Zamparini prosegue con gli esoneri : via Tedino dal Palermo - torna Stellone : Bruno Tedino è un’altra delle vittime del patron del Palermo Zamparini, il tecnico è stato esonerato Cambio della guardia sulla panchina del Palermo, la squadra rosanero ha ufficializzato l’esonero di Bruno Tedino e del suo staff, “a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto” da parte del club. Al suo posto Roberto Stellone, che venerdì dirigerà la seduta d’allenamento. Dopo 5 giornate del campionato di ...

Palermo - Follieri : “Stallo nella trattativa con Zamparini non a causa nostra” : "Ogni stallo nella trattativa per l'acquisizione della U.S. Città di Palermo Spa, non è da attribuire alla Follieri Capital Limited" L'articolo Palermo, Follieri: “Stallo nella trattativa con Zamparini non a causa nostra” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Palermo - Zamparini : «Tratto con due cordate per vendere la società» : Maurizio Zamparini ha rivelato di essere in trattativa con due società per la vendita del club rosanero: una italiana e una cordata americana. L'articolo Palermo, Zamparini: «Tratto con due cordate per vendere la società» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Palermo - Zamparini : 'Nestorovski e Alesaami possono partire' : Il patron del Palermo Maurizio Zamparini parla a Sky Sport dopo le dimissioni da presidente di Giovanni Giammarva: 'In un consiglio di amministrazione dopo le dimissioni del presidente c'è sempre una gestione provvisoria e la De Angeli fa il presidente ...