Palermo | recuperati due alpinisti bloccati su Monte Pellegrino

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Il Soccorso Alpino è intervenuto nella zona di), dove dueitaliani sono rimastia circa 80 metri da terra. I due, entrambi romani, si sono trovati in difficoltà mentre arrampicavano sulla rocca dello Schiavo, sulla Mùrtola. Alle 19:30, con l’arrivo del buio e privi di attrezzatura adeguata, hanno chiamato con il cellulare il 118 che, a sua volta, ha avvisato il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Due squadra del Cnsas in pochi minuti hanno raggiunto la zona. L’intervento è stato eseguito dall’alto: i tecnici che si sono calati per oltre 80 metri, hanno raggiunto i duee, dopo averli messi in sicurezza, li hannocon le funi. L'articoloduesuMeteo Web.