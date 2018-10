Overtime Festival 2018 | OA Sport cala il tris! L’apoteosi della Redazione a Macerata

oasport

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Non c’è due senza tre. OAha vinto per il terzo anno di fila il premio come “miglior sito di” all’di, nella sezione “individuali”. Un’affermazione di grande prestigio che arriva dopo quelle del 2016 e 2017. Come si suol dire, vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. E questo conferisce ancor più valore ad un titolo che onora il lavoro quotidiano di unainstancabile che, giorno dopo giorno, non smette di mirare ad una copertura sempre maggiore per gli utenti. L’, giunto ormai all’ottava edizione, è organizzato dalla Pindaro&Events con il patrocinio dell’Ordine dei GiornalistiRegione Marche eRAI. Si tratta dunque di un attestato di stima che conferma nuovamente la nostra Testata giornalistica nel gotha dell’editoria ...