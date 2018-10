Otto spettacoli per stagione teatro Illuminati

Teatro - spettacoli gratuiti nelle Otto circoscrizioni : L'appuntamento è sempre per il venerdì sera, con inizio degli spettacoli alle 20.45. La rassegna apre al Teatro S. Massimo , con "Il colpo della strega", e prosegue il 16 novembre al Circolo ...

Proseguono le iniziative di Estate a Spilamberto : concerti - spettacoli - cinema s Otto le stelle e tornei : Proseguono nei prossimi giorni le iniziative di " Estate a Spilamberto ": concerti , spettacoli , tornei ed attività per tutta la famiglia. Giovedì 30 agosto, nel parco della Rocca Rangoni, alle 21.30, Artinscena presenta Alessia Martegiani Trio ''Dalla Bossanova al latin Jazz'': il ...

Musei Fuori Orario. Spettacoli sOtto le stelle - "Concerto Orchestra BOttone : Da ricordare gli Spettacoli tenuti per I Concerti del Quirinale [Radio3], per il Maggio Musicale Fiorentino e per Radio 3 Suite. …l'Orchestra "a bottoni" della musica etnica italiana… Speriamo ...