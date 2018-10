Ottanta anni dopo si avvera la profezia di Henry Ford sulle auto volanti

agi

: RT @Abocconetti: Sono decisamente oltre l' #honestà, sono oltre #Berlusconi, oltre #Toninelli. Sono grillisti. #M5S Il #DecretoGenova condo… - PepperFlower : RT @Abocconetti: Sono decisamente oltre l' #honestà, sono oltre #Berlusconi, oltre #Toninelli. Sono grillisti. #M5S Il #DecretoGenova condo… - SandyBubbola : RT @Abocconetti: Sono decisamente oltre l' #honestà, sono oltre #Berlusconi, oltre #Toninelli. Sono grillisti. #M5S Il #DecretoGenova condo… - RADIOJAZZBAKERY : @musica_jazz Conosco la vostra rivista dalla fine degli anni ottanta. Mi avete fatto scoprire tanta bella musica. Q… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) La prossima grande innovazione in campo tecnologico potrebbero essere le macchine. Lo dico consapevole del fatto che se ne parla da una vita ma finora le abbiamo viste solo nei film o nei cartoni animati. Eppure uno che di queste cose se ne intendeva,, nel 1940 fece una famosa. Disse: “Ricordatevi le mie parole, una combinazione di un aereo con un’mobile è imminente”. Sono passati quasie finalmente ci siamo, pare. In tutto il mondo aziende storiche e startup sono al lavoro per lanciare, è proprio il caso di dire, il loro veicolo a decollo verticale, un’che si alza in cielo come un elicottero ma vola sopra il traffico stradale come un aeroplano. I primi prototipi sono già in circolazione ed è iniziato il conto alla rovescia per vederli sul mercato. Nel 2020 per esempio Uber dovrebbe ...