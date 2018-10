Orietta Berti | Il Pd mi ha accusato per Di Maio Ma non hanno fatto nulla

Orietta Berti / "Il mio grande sogno è diventare nonna" - e sul marito Osvaldo Paterlini... : ORIETTA BERTI ha ancora un sogno irrealizzato nella sua vita: rimpianti, soddisfazioni e una lunghissima carriera raccontati nell'intervista al settimanale Oggi.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Orietta Berti - festa al Nuovo con una regina della canzone : Tanti big del mondo della musica e dello spettacolo dunque in questo evento - realizzato in collaborazione con Agsm, Banca di Verona Bcc e Verona Aeroporto - per dare il giusto tributo ai migliori ...

Orietta Berti : "Mi mancano le feste di partito!" : Mi piace il suo impegno e mi piacciono anche i suoi spettacoli. Ne abbiamo fatti diversi insieme tanti anni fa, alle terme di Montecatini e Chianciano: lui si esibiva nella prima parte della serata e ...

“Lei?! Una vipera”. Orietta Berti al vetriolo - critiche senza pietà. Non solo musica. Nel mirino anche Anna Tatangelo : Di certo non ha bisogno di presentazioni. Orietta Berti ha partecipato in ben undici occasioni al Festival di Sanremo. La sua carriera discografica è costellata da successi diventati un ‘cult’ per la discografia italiana: nel 2010 ha ricevuto il premio speciale Mia Martini alla carriera, per i suoi 45 anni d’attività ed è stata protagonista di moltissime tournée in Italia e in diverse parti del mondo. Da anni Orietta Berti ha optato ...

Orietta Berti contro Marcella Bella : “È proprio antipatica - una vipera”. E poi attacca anche Anna Tatangelo : “La più antipatica è stata Marcella Bella, proprio antipatica. Voleva colpire me e la Valeria Rossi. Ad una cantante che vuole riemergere dopo 10 anni le vai a dire ‘Non sai cantare, canti come una bambina, sei tutta stonata, sei tutta calante’. Ma lei non si sentiva com’era?. E io le ho detto ‘Tu sei una vipera’. Hanno tagliato tutto, ha chiesto di tagliarlo, le ho detto ‘Vuoi fare la maestrina ma c’è solo De ...

Orietta Berti tira frecciatine ad Anna Tatangelo e Marcella Bella…ecco cosa ha detto… : Orietta Berti fra una battuta e l’altra ha infatti tirato numerose frecciatine alle sue colleghe Anna Tatangelo e Marcella Bella, viste recentemente a Celebrity Masterchef Italia e Ora O Mai Più. L’occasione dello sfogo è stata il Made in Parco Nord di Bologna, intervistata da Matteo Giorgi: “La più antipatica è stata Marcella Bella, proprio antipatica. Voleva colpire me e la Valeria Rossi. Ad una cantante che vuole ...