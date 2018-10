Ordine dei medici Giannone si candida

Scaffali dei supermercati riforniti e in Ordine grazie al robot Refills. Dipendenti contenti? : Riempire gli Scaffali disponendo oggetti in perfetto ordine, con la massima precisione e allineamento, è un gran fastidio e poi fa perdere tempo prezioso. Per questo è stato creato REFILLS, acronimo di “robotics Enabling Fully Integrated Logistic Lines for Supermarkets”, un robot che consiste in una mano sensibile fatto apposta per riempire gli Scaffali dei supermercati. Il progetto è frutto della collaborazione di industrie made in ...

Ordine dei Geologi - Aliperta : 'Alcune tragedie si potevano evitare' : ... siamo fatalisti come popolo, preferiamo i santoni alla tecnica ed alla scienza. Ma la scienza è importante, a volte fondamentale e di grande aiuto a prevenire. E' importante costruire bene, ma anche ...

Perché si fa propaganda contro i vaccini sulla rivista dell’Ordine dei biologi? : (Foto: Chris Livingston/Getty Images) Chi è debole di cuore (e ha a cuore la scienza) dovrebbe astenersi dal leggere il numero di settembre del Giornale dei biologi, ossia l’emanazione editoriale mensile dell’Ordine nazionale Onb. Il titolo in copertina (vaccini – non basta l’efficacia, ci vuole anche la sicurezza) è solo l’esordio di una sostanziale propaganda contro le pratiche vaccinali, in aperta antitesi contro ...

Matteo Salvini a Napoli promette Ordine. La protesta dei centri sociali : È il giorno di Matteo Salvini in visita a Napoli. "Al di là delle belle parole mi impegno entro la fine e dell'anno a portare cento uomini delle forze dell'ordine a Napoli per controllare via per via, palazzo per palazzo". Ha detto il ministro dell'Interno al termine dell'incontro con il parroco del Rione Vasto a Napoli. "Nel quartiere del Vasto - ha aggiunto Salvini - siamo già scesi da mille a seicento immigrati, ...

Ryder Cup 2018 : l’Ordine dei fourball della seconda giornata. Francesco Molinari e Tiger Woods nuovamente di fronte! : Dopo una giornata caratterizzata dallo spettacolare cappotto (o whitewash, se vogliamo chiamarlo all’inglese) compiuto dall’Europa nella sessione dedicata ai foursome, la Ryder Cup si avvia verso la seconda giornata col team di casa avanti per 5-3. Sono stati rilasciati i fourball che apriranno la seconda giornata al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, ancora una volta a scaglioni di 15 minuti ciascuno. Le quattro sfide ...

La scienza per tutti : spiegata passo dopo passo dall'Ordine dei Biologi : Giunta alla sua quinta uscita, la rivista racconta ai lettori notizie e curiosità legate ai temi della salute, dell'innovazione e della ricerca scientifica, dell'ambiente, dello sport e della storia. ...

Ryder Cup 2018 : programma - orari e tv di venerdì 28 settembre. La startlist e l’Ordine di gioco dei fourball : Ci siamo. L’ora della seconda Ryder Cup fuori dai confini delle Isole Britanniche sta per scoccare, con i primi quattro fourball che daranno il via all’edizione assegnata alla Francia, e nello specifico al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo a non grande distanza da Parigi. Il Team Europe punta a riprendersi quella coppa che ha perduto due anni fa, quando gli Stati Uniti hanno vinto in casa propria, ...

Tutte le volte che in 70 anni la politica ha tentato di abolire l'Ordine dei giornalisti : Il Movimento 5 stelle non è il primo partito a proporre l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti (Odg). Quella che si sta consumando in queste ore è solo l’ultima di una serie di battaglie che vanno avanti da più di 65 anni, ovvero già da prima che l’ordine stesso esistesse. Molti anni prima che l’abolizione dell’ordine arrivasse sui tavoli del governo Conte, come ha annunciato il ...

Ms5 : 'L'Ordine dei giornalisti non serve : aboliamolo' - il provvedimento è già sul tavolo del governo : Dopo la diffusione della registrazione audio in cui il portavoce di Giuseppe Conte Rocco Casalino minaccia di cacciare i funzionari del Ministero di Economia e Finanza, il diretto interessato si ...

M5s vuole abolire l'Ordine dei giornalisti : 'Progetto già sul tavolo del governo' : Sul tavolo del governo spunta il progetto di abolizione dell'Ordine dei giornalisti . Lo comunica il Movimento 5 Stelle sul suo blog: "A cosa serve l'Ordine dei giornalisti se non sanziona la ...

Editoria - M5s : "Aboliamo l'Ordine dei giornalisti"/ Ultime notizie - Pd : "Rappresaglia per caso Casalino" : Editoria, M5s: "Aboliamo l'Ordine dei giornalisti". Ultime notizie, insorgono le forze di opposizione, il Partito Democratico: "Rappresaglia per caso Casalino"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:50:00 GMT)

Il M5S vuole abolire l’Ordine dei giornalisti : Il M5S vuole abolire l'Ordine dei giornalisti, dopo le polemiche nate in seguito alla diffusione dell'audio del portavoce del premier Conte, Rocco Casalino: "Il provvedimento è già sul tavolo del governo", minacciano. FI: "Una rappresaglia in piena regola da parte dei grillini che si confermano allergici alla democrazia e al pluralismo dell'informazione".Continua a leggere