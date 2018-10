Ora sui migranti irregolari Salvini smentisce se stesso

Il consiglio approva il nuovo regolamento sui lavOratori disabili e sulle categorie svantaggiate : ...che possiamo definire all'avanguardia sul panorama nazionale e da mandato anche ad Aset di integrare nel proprio statuto una modifica che introduca questa che è prima di tutto un'indicazione politica,...

Ubisoft svela i primi dettagli sui migliOramenti tecnici di Assassin's Creed 3 Remastered : Come probabilmente saprete, poco tempo fa Ubisoft ha annunciato la versione rimasterizzata di Assassin's Creed 3 e, ora, ha rivelato i primi dettagli ufficiali per il gioco. Stando a quanto riportato da DSOGaming, questa versione rimasterizzata viene fornita con un nuovo sistema di rendering per illuminazione, nuovi modelli per i personaggi, nuove texture ad alta risoluzione e una folla più densa.Ma non solo, Ubisoft ha confermato il supporto ...

Napoli - il mercoledi nero sui binari : chiuse le stazioni della metropolitana 1 - ritardi fino a mezzOra sulla linea 2 : Troppi passeggeri alle banchine e pochi treni: chiuse le stazioni del metrò linea 1 da Dante a Garibaldi per motivi di pubblica sicurezza. Il servizio di circolazione dei treni da stamattina...

Whistleblowing - modelli e limiti etici della legge sui lavOratori che segnalano reati : di Alessandra Ungaro * L’archetipo normativo del Whistleblowing è collegato all’emanazione del False Claims Act durante l’Amministrazione Lincoln nel periodo della guerra civile americana. In Italia, invece, è entrato in vigore il 29 dicembre 2017 con la legge numero 179/2017, che introduce nel nostro ordinamento precise “disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un ...

AncOra vendite sui titoli di Stato italiani - spread a 313 punti base : Anche il ministro dell'Economia Giovanni *Tria , stamane in audizione sulla nota di aggiornamento al DEF alla Camera, ha espresso l'auspicio di un confronto costruttivo in Europa sulla manovra. In ...

Migranti - scontro sui rimpatri. Berlino frena : «Per Ora stop» : Dopo aver chiuso i porti, Matteo Salvini stoppa ogni ipotesi di incremento dei reingressi dalla Germania e minaccia di bloccare anche gli aeroporti. «Se qualcuno a Berlino o a Bruxelles -...

Bulgaria - giornalista uccisa dopo essere stata picchiata e violentata. LavOrava a un’inchiesta sui fondi europei : picchiata, violentata e, alla fine, soffocata. Così è morta a Ruse, in Bulgaria, la giornalista della televisione locale Tvn, Victoria Marinova. Il corpo, come riporta Irpi, è stato ritrovato alle 14.20 sulle rive del Danubio, anche se la morte dovrebbe essere avvenuta intorno alle 11.00 per soffocamento. Marinova è il terzo caso di giornalista ucciso in Unione europea nell’arco di 12 mesi, dopo l’omicidio della maltese Daphne ...

Fa selfie e annuncia suicidio : “Ora mi butto dal ponte”/ Ancona - 29enne salvata in extremis dai carabinieri : Ancona, fa selfie e annuncia suicidio: “Ora mi butto dal ponte”. Donna di 29 anni salvata in extremis dai carabinieri, che poi l'hanno portata in ospedale(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 00:02:00 GMT)

La signOra Virginia Aicardi dona un quadro sui soldati di Tovo al sindaco : La signora Virginia Aicardi dona un quadro d'epoca raffigurante i combattenti di Tovo San Giacomo durante le due guerre mondiali al comune di Tovo San Giacomo. Afferma il sindaco Alessandro Oddo: '...

Maltempo in Calabria : altre alluvioni nella notte - gente sui tetti - frane e esondazioni. MigliOra il tempo : Nuovi nubifragi alluvionali nella notte in Calabria. Superati i 500 mm di pioggia. gente sui tetti nel crotonese. Una nuova ondata di temporali molto forti ha colpito la Calabria ionica nel corso...

Uomini e Donne - Martina ancOra contro Mara : frecciatina sui presunti ritocchi della tronista : Uomini e Donne, Martina Sebastiani di nuovo contro Mara: “Pure io se vado dal chirurgo vinco 20 concorsi di bellezza” La nuova tronista Mara Fasone pare proprio non piacere a Martina Sebastiani. Le male lingue potrebbero dire che ad alimentare questa sua antipatia, forse, sia il fatto che Andrea Dal Corso (suo ex flirt) abbia […] L'articolo Uomini e Donne, Martina ancora contro Mara: frecciatina sui presunti ritocchi della ...

Serie B - Consiglio dei Ministri cambia legge sui ricorsi : Ora deciderà il Tar del Lazio : La composizione dell'attuale campionato di Serie B potrebbe tornare nuovamente in discussione. Dopo la decisione del Tribunale Figc di dichiarare inammissibili i ricorsi delle cinque società che ...