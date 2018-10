OnePlus 6T | uscita | prezzo | caratteristiche

OnePlus 6T : specifiche tecniche - uscita - prezzo : OnePlus 6T ha ben pochi segreti da svelare anche grazie allo staff di OnePlus che fornisce molte informazioni, sappiamo già che l’ammiraglia in arrivo sarà la prima dell’azienda a dotarsi di uno scanner per impronte digitali in-display. Con grande dispiacere di molti, sappiamo anche che il 6T sarà il primo telefono OnePlus a non essere dotato del jack per le cuffie da 3,5 mm. OnePlus 6T: data di rilascio e prezzo Nonostante la ...

Ufficialmente in vendita da novembre il OnePlus 6T anche in Italia : date esatte per presentazione e uscita negozi : Non ci sono più segreti e neanche dubbi sull'inizio delle vendite per il OnePlus 6T. Con una nota stampa appena giunta alla nostra redazione, il brand cinese ha fatto sapere che la commercializzazione del top di gamma nuovo di zecca partirà a novembre, solo a qualche giorno di distanza dall'evento di presentazione globale del device, di scena a New York. Fissiamo bene i prossimi appuntamenti legati all'ammiraglia che faranno felici di certo ...

Un regalo con l’acquisto di OnePlus 6T : primi indizi su omaggi e data di uscita : Cresce l'attesa attorno ad uno smartphone chiacchieratissimo in questo periodo, come il cosiddetto OnePlus 6T. Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo condiviso con voi un punto della situazione in merito a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche distintive del device, ma grazie alle novità emerse oggi 8 ottobre in Rete sarà possibile scendere maggiormente in dettagli. Cosa dobbiamo aspettarci per quanto concerne la data di uscita del ...

Pronto su OnePlus 6 l’aggiornamento Android Pie : link utili - feedback e tempi di uscita per tutti : Grandi novità oggi 22 settembre per i tantissimi utenti che hanno deciso di puntare su un OnePlus 6 e che, per forza di cose, sono in attesa di testare i punti di forza dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Come riportato da The Android Soul, infatti, il produttore asiatico ha dato il via al rollout del pacchetto software, al punto che anche qui in Italia nelle ultime ore qualcuno è riuscito a procedere con l'installazione. Ci ...

Probabile data di uscita per Android Pie su OnePlus 6 : scatta il countdown per l’aggiornamento : Ci sono alcune indicazioni molto interessanti per quanto riguarda il cosiddetto OnePlus 6, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per uno degli smartphone più evoluti sul mercato dal punto di vista hardware. Quanto manca alla distribuzione definitiva dopo la beta di cui vi ho parlato nello scorso fine settimana con un articolo apposito e la terza ufficiale che invece ha visto la luce proprio nelle ...

OnePlus 6T Quando Esce? Uscita - Rumors - Caratteristiche : Quando esce OnePlus 6T? Ecco tutto quello che sappiamo al momento su OnePlus 6T. Caratteristiche OnePlus 6T, prezzo OnePlus 6T, Uscita OnePlus 6T, Rumors OnePlus 6T OnePlus 6T Quando Esce? Oggi è il giorno dei nuovi iPhone di Apple, ma, mentre l’azienda di Cupertino si prepara a lanciare i suoi nuovi iPhone 2018, anche OnePlus si prepara ad annunciare ufficialmente il suo […]

Ecco la data di uscita OnePlus 6T : confermata anche una caratteristica attesa : Adesso abbiamo da indicarvi anche la data di presentazione di OnePlus 6T, che dovrebbe coincidere con il prossimo 17 ottobre. L'indiscrezione arrivata da 'Cnet', portale con cui Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, sembra essersi interfacciato in tempi recenti. Non è trapelata soltanto la data di presentazione del prossimo top di gamma cinese, vista la conferma di una caratteristica, a nostro modo di vedere le cose, fondamentale. Parliamo dello ...

Primi dettagli su OnePlus 6T : data di uscita anticipata e prezzo (poco più alto) : Credete sia presto per parlare di OnePlus 6T? Francamente anche noi, ma non possiamo esimerci dal parlarvene visti i rumors che lo stanno investendo in questo periodo. Lo scorso anno il precedente OnePlus 5T fu presentato a cavallo del mese di novembre, cosa che è bene tenere a mente. Cosa ne direste se il prossimo top di gamma del produttore cinese venisse presentato con un leggero anticipo, magari già ad ottobre? Potrà sembrarvi strano, ...