Omicidio Bessi | arrestato un amico del ciclista Ultime notizie Vercelli | 70enne ha

Svolta in vista per l' Omicidio di Antonello Bessi? : Antonello Bessi nella sua officina Le indagini per l'omicidio di Antonello Bessi, il ciclista assassinato il 4 settembre nel suo garage officina del rione Canadà, potrebbero essere vicine a una Svolta .

Mistero sull’Omicidio di Antonello Bessi - ucciso con 12 coltellate nel suo negozio. Faceva parte di una ‘setta’? Il padre a Pomeriggio Cinque rivela un particolare : È ancora Mistero sulla morte di un uomo trovato in una villa del rione Canadà, a Vercelli. La vittima è Antonello Bessi, sessantenne. Bessi era noto in città. Ha gestito per anni un negozio di biciclette in via Paggi. Attività che poi, una volta chiuso l’esercizio commerciale, aveva spostato nel garage della sua abitazione. Ed è lì, in garage, che il sessantenne è stato accoltellato con dodici fendenti. I poliziotti l’hanno ritrovato in una ...