Omicidio a Paroldo | condannata Assunta Casella | comprata a 14 anni

Assunta, 21 anni di carcere per l'omicidio del marito: 'Comprata in Calabria a 14 anni'

(Di giovedì 11 ottobre 2018)– Rifiutata la richiesta del pm, i giudici hanno deciso di condannarea 21e 3 mesi di reclusione. Il delitto di Severino Viora è avvenuto duefa, quando il marito 78enne della donna è stato ritrovato nel noccioleto della casa di. Il movente dell’potrebbe essere ricondotto al passato dell’imputata., “comperata per 500 mila lire” Il legale diè convinto che sia da tenere in forte considerazione il vissuto della donna. Sarebbe stata acquistata dalla vittima quando aveva appena 14, quando ancora viveva con la famiglia in Calabria. Severino Viora l’avrebbe quindi portata in Piemonte e sposata, condannandola ad una vita di sacrifici.sarebbe stata costretta anche a prostituirsi, come è stato raccontato alla Corte d’Assise d’Appello di ...