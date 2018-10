Olimpiadi giovani | oro ginnasta Torretti

Olimpiadi giovanili 2018 - Caulo e Cennamo medaglie di bronzo nel Taekwondo : Non solo nuoto, doppia medaglia alle Olimpiadi invernali anche dal Taekwondo. Dopo il bronzo nella categoria -63 kg maschile di Gabriele Caulo, che ha portato l'Italia Team momentaneamente a quota 13, ...

Olimpiadi giovanili 2018 - nuoto : Thomas Ceccon colleziona medaglie : Ha un solo rammarico, ha appena dovuto rinunciare ai suoi capelli molto lunghi, vezzo da agazzo rock che vuole spaccare il mondo. Li ha dovuti tagliare, complice il test per l'ingresso nel gruppo

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon pronto a deliziare nei 50 farfalla e nei 100 sl : Penultima giornata di gare a Buenos Aires (Argentina) per il Nuoto in piscina in questi Giochi Olimpici Giovanili 2018. La vasca sudamericana è pronta a regalare al Bel Paese altre emozioni che possono coincidere con medaglie. Il protagonista è sempre lui: Thomas Ceccon. Il vicentino, oro ieri nei 50 stile libero e argento nei 50 dorso (oltre al secondo e terzo posto dei 200 misti e dei 100 dorso) non ha alcuna intenzione di fermarsi. Per lui le

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi giovedì 11 ottobre è in programma la quinta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi giovedì 11 ottobre alle

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : i padroni di casa e l’Ucraina fanno festa nelle ultime finali : Si è andato a completare oggi il programma del Canottaggio alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: ultimi titoli ad essere assegnati quelli dei singoli, dove tra gli uomini fa festa l’ucraino Ivan Tyshchenko, mentre tra le donne si impone la padrona di casa, l’argentina Maria Sol Ordas. Nella finale maschile vittoria per l’ucraino Ivan Tyshchenko, che completa il tracciato in 1’32″47, davanti al bielorusso Ivan ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : dominio Cina. Singolari a Sun Yingsha e Wang Chuqin : Con Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati agli ottavi di finale, si sono conclusi senza sussulti patriottici per l’Italia i tornei di singolare del Tennistavolo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove si sono disputate oggi le finali, che hanno visto due grandi sorprese. Nel torneo maschile il cinese Wang Chuqin, numero 6 del seeding, ha superato il favoritissimo talento nipponico Tomokazu Harimoto, numero 1 del tabellone e ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti in semifinale nella gara a squadre! : Nonostante sia stato eliminato nella fase a gironi nel torneo di singolare, Giovanni Toti tiene alto il vessillo del Badminton italiano alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove è entrato in semifinale nella gara a squadre: il Team Alpha infatti ha sconfitto il Team Gamma per 110-94 e domani sfiderà il Team Theta, che oggi ha battuto per 110-93 il Team Delta. L’azzurrino è stato impiegato in entrambi i doppi maschili, prima con il ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon cala la doppietta - oro e bronzo. Pirovano crolla nel finale : Thomas Ceccon è il grande protagonista dell’Italia del Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Il nuotatore azzurro ampia il suo bottino di medaglie, conquistando la medaglia d’oro nei 50 stile libero e l’argento nei 50 dorso. Una fantastica doppietta per un ragazzo dal futuro scintillante e che si candida ad essere una stella azzurra nei prossimi anni. La vittoria nei 50 stile libero è stata eccezionale. Dopo il ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di mercoledì 10 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : Quarta giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i risultati, i podi e le medaglie assegnate oggi mercoledì 10 ottobre: Tiro a segno, Pistola ad aria compressa 10 metri Chaudhary Saurabh (India) Yunho Sung (Corea del Sud) Jason Solar (Svizzera) Arrampicata, Combinata uomini Keita Dohi (Giappone) Shuta Tanaka (Giappone) Sam Avezou (Francia) Nuoto, 50 ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 10 ottobre. Pazzesco Thomas Ceccon. Oro nei 50 stile e poi argento nei 50 dorso. Cennammo bronzo nel taekwondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). Ancora tante emozioni ci attendono oggi, con l’Italia che proverà a conquistare le medaglie in diverse specialità. Nel nuoto Thomas Ceccon e Anna Pirovano sono pronti ad essere protagonisti, nel taekwondo proverà a lottare per il podio Assunta Cennamo, mentre nell’arrampicata sportiva troveremo Filip Schenk. Italia ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale prima nella Techno 293+. Secondi Nicolo Renna nella medesima competizione e Sofia Tomasoni nel kiteboarding : Si è conclusa da poco la quarta giornata di Vela alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. Tanti gli italiani in gara, alcuni dei quali in lotta per posizioni importanti e per il podio. Partiamo dalla Techno 293+ femminile che ha visto la nostra Giorgia Speciale conquistare la settima regata, per poi piazzarsi seconda nella race 8 e terza nella nona regata. Una costanza pazzesca per la azzurra che nelle 8 gare disputate (la ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon campione olimpico dei 50 stile libero! : Il programma serale del Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires si apre nel migliore dei modi possibili per l’Italia. Thomas Ceccon è il nuovo campione olimpico dei 50 stile libero, dopo aver chiuso al primo posto la finale della gara più veloce in piscina. Una medaglia d’oro straordinaria per il nuotatore azzurro ed è anche il terzo oro della manifestazione per l’Italia. Dopo il tuffon Ceccon ha cominciato ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa firma il poker - finale alla trave! Seconda nel generale - ora caccia agli ori : Quattro su quattro. Giorgia Villa non si lascia scappare nulla alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La bergamasca si è qualificata alla finale di Specialità alla trave dopo aver già fatto filotto sugli altri attrezzi ma oggi la Campionessa d’Europa juniores non è stata perfetta, ha commesso qualche imprecisione di troppo e non è andata oltre il settimo posto (12.333). Un risultato che ha ...

