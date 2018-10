Oggi Ilaria Cucchi ha vinto E la cosa riguarda anche noi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Il muro del silenzio è crollato.ha. La verità, la giustizia hanno. Uno dei carabinieri imputati nel secondo processo per la morte di Stefanoha raccontato il pestaggio del ragazzo da parte di due suoi colleghi. Sono tutti indagati per abuso di ufficio e omicidio preterintenzionale. Vale a dire che volevano, sì, fare del male a Stefano, ma non pensavano di causarne addirittura la morte. In tanti devono chiedere scusa alla famiglia. Nella Direttiva europea del 2012 sulle vittime di reato la parola “rispetto” o qualche suo derivato compare 29 volte. “Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa”, “di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile”, e via dicendo. Bene:e i suoi genitori troppo spesso in questi anni hanno subito un trattamento tutt’altro che rispettoso. Troppo spesso ...