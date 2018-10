Obesità | per nutrire gli adulti di domani è necessario intervenire sull’educazione

Obesità : ecco il decalogo per “prendere la dieta nel verso giusto” : A causa dell’Obesità si perdono ben 94 milioni di anni di vita: solo in Italia si stima che siano 57mila l’anno i decessi correlati a tale condizione, secondo quanto reso noto dagli esperti in vista dell’Obesity Day che si celebra il 10 ottobre. L’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica ha promosso un decalogo delle cose da fare o non fare “per prendere nel verso giusto una dieta“. ecco i 10 ...

Università di Bari - scoperto l'ormone che potrebbe combattere l'Obesità : Nell'ambito del trattamento e della prevenzione di obesità e diabete - patologie queste strettamente correlate che interessano il 2-6% della popolazione dei Paesi ad alto reddito - assume un'importanza straordinaria la ricerca condotta da alcuni studiosi dell'Università degli Studi di Bari e presentato al congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd) in corso a Berlino.I muscoli sono in grado di secernere un ormone che a ...

Obesità infantile - educare per prevenire : a Bologna il convegno nazionale con professori - medici ed esperti del settore : Secondo una recente mappatura realizzata dal Joint Research Centre della Commissione Europea il 31% dei bambini italiani soffre di Obesità, dato confermato anche dai risultati del WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), che ci ha inseriti all’ultimo posto col 21% di bambini obesi o in sovrappeso, pari a uno su cinque. Non va meglio in Europa dove su 9 Paesi è obeso 1 bambino su 3. Uno scenario preoccupante che ha portato ...

Obesità - un farmaco che fa perdere peso senza danneggiare il cuore? : (foto: Media for Medical / Getty Images) Una pillola efficace e sicura per perdere peso senza fatica: un sogno di tanti, che rimarrà tale ancora per un bel po’. Anche se pare che la scienza faccia qualche progresso. Uno dei farmaci messi in commercio negli Stati Uniti per aiutare le persone obese e in sovrappeso a dimagrire è la lorcaserina, che già nel 2012 dimostrava di essere in grado di far perdere in un anno il 5% del peso iniziale del ...

Svolta per le cure contro l’Obesità : ecco la pillola dimagrante che sopprime l’appetito e fa perdere peso : Un ampio studio ha dimostrato che una pillola dimagrante non causa problemi cardiaci gravi in chi la assume per un periodo prolungato: il principio attivo è la lorcaserina, in commercio negli Usa dal 2013. Potrebbe rappresentare una Svolta per le cure contro l’obesità: assunta due volte al giorno sopprime l’appetito agendo sul cervello per creare una sensazione di sazietà. Lo studio sugli effetti cardiovascolari a lungo a termine è ...

"L'Obesità ha ucciso mio padre per me la dieta è una missione" : Qualche mese fa Gianluca Mech ha incontrato alla cassa di un autogrill una mamma che stava per comprare al figlio obeso un uovo di cioccolata più grande di lui. "Ma se ha fame gli dia una mela, no?" se l'è mangiata viva. Lui è così, risponde con i brevetti scientifici a chi gli dice che il suo metodo Tisanoreica non vale granché e prende le distanze dalle diete fuffa. Perché ragiona sì da imprenditore ma negli anni ha fatto della lotta al cibo ...