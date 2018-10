Nuovi casting per 1994 a Milano | comparse e figurazioni per le riprese di novembre | come

optimaitalia

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Dopo quelli che si sono tenuti a fine estate a Roma, arrivanoper: continuano infatti ledel terzo capitolo della trilogia di Stefano Accorsi dedicata ai primi anni Novanta del nostro Paese, quelli che hanno segnato la fine della cosiddetta Prima Repubblica sotto i colpi dell'inchiesta Mani Pulite e del pool di magistrati alla guida del processo Tangentopoli, con la successiva discesa in campo di Silvio Berlusconi che avrebbe segnato politicamente e culturalmente il ventennio successivo.A fine settembre e inizio ottobre per diversi giorni si sono tenute presso gli Studios di via Tiburtina a Roma ledi alcune scene cruciali della nuova stagione, che saranno determinanti soprattutto per il filone giudiziario della trama.Ora la produzione disi sposta a, perciack con Stefano Accorsi, Antonio Gerardi, Miriam Leone e gli ...