“Non valete un cazzo” | Jimmy Butler distrugge i Timberwolves in allenamento | la

sportfair

: @MSISicilia Leggi parola per parola quello che hai scritto. NON È POSSIBILE che tu pensi davvero quello che hai scr… - FiegoDusaro : @MSISicilia Leggi parola per parola quello che hai scritto. NON È POSSIBILE che tu pensi davvero quello che hai scr… - Pavel47082491 : @reportrai3 Tanto sappiamo di che partito siete e cosa tifare. Non valete un cazzo - Ce_Gi_1978 : @VIGO10146027 @runner_ina80 @maxmassi969 @Mr_Mrk1 @GreveBianconera @kisskissnapoli @valterdemaggio La verità è che… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018)si presenta all’di Minnesotae mette in piedi un vero e proprio show: insulti, caos e una conferenza stampa taglienteè tornato ad allenarsi con i Minnesota. E forse questo non è propriamente un bene per la franchigia. Dopo aver chiesto ufficialmente la cessione qualche settimana fa, a pochi giorni dall’inizio della regular season, l’ex Chicago Bulls non è stato ancora scambiato con nessun altro team.ha dunque pensato bene di non perdere altro tempo e tornare ad allenarsi, per restare in forma e… fare un po’ di casino. Secondo quanto riportato da Yahoo! Sports,si è presentato in ritardo agli allenamenti, si è unito alla terza squadra (riserve delle riserve) e nella sfida con i titolari ha dato il meglio di sè. Il nativo di Houston avrebbe insultato coach e GM, per poi ...