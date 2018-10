Non dirlo al mio capo 2 | le anticipazioni della quinta puntata

Iago Garcia e Gianmarco Saurino/ Gli avvocati di “Non dirlo al mio capo 2” si raccontano : Iago Garcia e Gianmarco Saurino sono le new entry della seconda stagione di Non dirlo al mio capo, in onda il giovedì in prima serata su Rai 1.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:20:00 GMT)

Non dirlo AL MIO CAPO 2/ Anticipazioni quinta puntata : Enrico e Lisa si dicono addio? : Non DIRLO al mio CAPO 2, Anticipazioni quinta puntata in onda giovedì 11 ottobre su Raiuno: "Da grande" e "Voce del verbo amare" i titoli degli episodi.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:53:00 GMT)

Non dirlo al mio capo 2 - anticipazioni quinta puntata : Grandi rivelazioni e sorprese nella quinta puntata di Non dirlo al mio capo 2, in onda questa sera, 11 ottobre 2018, alle 21:25 su Raiuno. Lisa (Vanessa Incontrada) cerca di dimenticare definitivamente Enrico (Lino Guanciale), anche grazie a Diego (Iago Garcia), ma non sarà così facile.Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni quinta puntata Nel primo episodio, "Da grande", Nina (Sara Zanier) ed Enrico sono tornati a vivere insieme, mentre ...

“Non dirlo al mio capo 2” – Quinta puntata del 11 ottobre 2018 – Anticipazioni e trama. : Non dirlo al mio capo, seconda stagione, in onda nel giovedì sera di Raiuno. Protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, nella serie commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Non dirlo al mio capo 2 Lisa ormai è ufficialmente per […] L'articolo “Non dirlo al mio capo 2” – Quinta puntata del 11 ottobre 2018 – Anticipazioni e trama. ...

Non dirlo al mio capo 2 : la confessione di Gianmarco Saurino : Gianmarco Saurino, Non dirlo al mio capo 2: “Sono timido da morire” La seconda stagione di Non dirlo al mio capo si avvia alla conclusione: giovedì 11 ottobre andrà in onda la penultima puntata e il 18 l’ultima. Non dirlo al mio capo 2 ha sbaragliato la concorrenza nelle prime quattro puntate: merito dei protagonisti Lino Guanciale, Vanessa Incontrada e Chiara Francini e delle new entry Aurora Ruffino, Gianmarco Saurino e ...

Non dirlo al mio capo 2 - anticipazioni puntata giovedì 11 ottobre 2018 : un aiuto per Lisa : Ecco a Voi le anticipazioni sulla quinta puntata della fiction Non dirlo al mio capo 2. I due episodi saranno trasmessi giovedì 11 ottobre 2018 da Rai 1 in prime time. Se Vi interessa sapere come proseguono i triangoli amorosi e quali sono gli stati d’animo dei protagonisti, questo è il momento opportuno per scoprirlo. Come? Continuando la lettura! anticipazioni Non dirlo al mio capo 2 Eccoci le anticipazioni relative ai due episodi della ...

Ascolti tv - Non dirlo al mio capo 2 vince con 4.3 milioni di telespettatori : Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, vince il prime time del 4 ottobre con 4 milioni 323mila telespettatori e uno share del 19.5%. Ascolti tv prime time La serata televisiva prevedeva anche su Canale5 il film in prima visione Kidnap che è stato seguito da 2 milioni 236mila telespettatori con il 10.28% di share. Su Rai2 la terza puntata della nuova edizione di Pechino Express – Avventura in ...

Non dirlo Al Mio Capo 2 - anticipazioni 5^ puntata : Enrico scopre la malattia del suocero : Giovedì 11 ottobre va in onda la quinta puntata della fiction Non Dirlo Al Mio Capo 2 che vede come protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. La puntata precedente della serie televisiva ha dimostrato che Enrico e Lisa continuano a nascondere i loro sentimenti reciproci. Le strade si allontanano in quanto Lisa si avvicina a Diego mentre Enrico vuole essere vicino alla moglie dopo essere venuto a sapere delle gravi condizioni di salute ...

Ascolti tv - "Non dirlo al mio capo" inarrestabile : oltre 4 milioni per la fiction : La serie con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, in onda su Rai 1, vince ancora una volta la sfida del prime time del...

Ascolti TV | Giovedì 4 ottobre 2018. Calano Non dirlo al Mio Capo (19.5%) - Pechino Express (7.3%) - Big Show (5.8%). Renzi a L’Intervista 7.9% : Non Dirlo al Mio Capo: Vanessa Incontrada e Paolo Calissano Nella serata di ieri, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.323.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Kidnap ha raccolto davanti al video 2.236.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la terza puntata di Pechino Express 7 ha interessato 1.517.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 la seconda puntata di Big Show ha ...

Replica Non dirlo al mio capo 2 : dove rivedere la quarta puntata : dove rivedere la quarta puntata di Non dirlo al mio capo 2: canale e orario dove rivedere la quarta puntata di Non dirlo al mio capo 2, con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale? Ogni puntata del giovedì va in Replica su Rai Premium, il canale interamente dedicato alle fiction della Rai. Le repliche di Non dirlo […] L'articolo Replica Non dirlo al mio capo 2: dove rivedere la quarta puntata proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs Kidnap | Dati Auditel 4 ottobre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 4 ottobre 2018? Chi ha vinto fra Non dirlo al mio capo 2, fiction in onda su Rai 1 e con protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, e il film Kidnap in onda su Canale 5? Quanti telespettatori, invece, hanno visto la nuova puntata di Pechino Express su Rai 2 o il Big Show su Italia 1? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata di ieri dei maggiori canali del digitale terrestre. Ascolti tv ieri, 4 ...