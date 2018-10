Nokia 3.1 Plus : Il miglior entry level in commercio. 6? a 150 euro : Nokia presenta 3.1 Plus con un dispositivo che costa circa 150 euro ed offre tutto per avvicinarsi al mondo degli smartphone grazie al grande display da 6 pollici Nokia 3.1 Plus: Il miglior entry level in commercio. 6″ a 150 euro Nokia ci va giù pesante e presenta 3.1 Plus che è uno smartphone […]

HMD Global ha presentato oggi in India un nuovo dispositivo di fascia medio bassa, Nokia 3.1 Plus, che arriverà in Europa a un prezzo molto interessante.

Nubia ha intenzione di riprendere un'idea già adottata qualche tempo fa da Meizu PRO 7, lo ricordate? Nokia 7.1 Plus nel frattempo sgroppa su Geekbench

Nokia 3.1 Plus potrebbe essere presentato ufficialmente domani, 11 ottobre 2018, durante un evento dedicato in India: ecco quali potrebbero essere specifiche tecniche, design e prezzo.

Buone notizie per i possessori del Nokia 6.1 Plus: HMD Global, infatti, ha dato il via ufficiale alla fase di beta testing dell'update ad Android 9 Pie

Ci sono voluti una decina di giorni dall'annuncio prima che fosse disponibile per i modelli italiani, ma questa sera, finalmente, l'aggiornamento ad Android 9 Pie è arrivato sui Nokia 7 Plus italiani.

Il rollout della nuova versione software è già partito in tutto il mondo, dunque nei prossimi giorni gli utenti in possesso di un Nokia 7 Plus dovrebbero iniziare a ricevere il firmware a base ...

Se non volete attendere ancora qualche settimana per ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Nokia 7 Plus, ecco come procedere manualmente.

Stando ad un nuovo brevissimo video, pare che HMD abbia un altro telefono Nokia pronto al lancio, un dispositivo che potrà vantare un "Mega Display"

Ecco le tempistiche ufficiali dell'aggiornamento ad Android Pie 9.0 per i Nokia 6.1 e 6.1 Plus e per i top di gamma Nokia 8 e 8 Sirocco: i dettagli.Quando il mio smartphone Nokia sarà aggiornato (se lo sarà) alla nuova versione software Android Pie 9.0?Se vi state ponendo questa domanda, sappiate che tutti i nuovi smartphone del 2018, tra cui quelli di fascia bassa come i Nokia 5.1, Nokia 3.1 e 2.1 saranno aggiornati all'ultima ...

HMD ha approfittato dell'evento di presentazione di Nokia 7.1 per annunciare le tempistiche di rilascio degli aggiornamenti ad Android 9 Pie per quattro suoi smartphone, che seguiranno Nokia 7 Plus.