No classe pollaio | la sentenza vs la decisione del Dirigente

(Di giovedì 11 ottobre 2018) No, arriva una nuovadel T.A.R. della Toscana (12 settembre 2018). Conferma la stortura pedagogica delle classi, rispetto alla nostra Costituzione. Laannulla ladelScolastico. No allala supplenza pedagogica della magistratura No. L’ultima(settembre 2018) contro il virus delle classi, “dimenticato” nel Def 2019-21. Il caso conferma il ruolo di supplenza pedagogica della magistratura amministrativa. La situazione preoccupa, in quanto riflette l’arretramento della scuola dal versante pedagogico. Da qui l’interrogativo: Quale missione rappresenta oggi la scuola? Ha ancora senso parlare di formazione? Di un ambiente significativo d’apprendimento? Ma procediamo. Cosa si legge nellache ribadisce il “No alla...