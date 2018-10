Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island Vip | la prova

Puntata U&D su Temptation Island Vip : Nilufar e Giordano assenti - Bettarini innamorato : Questo pomeriggio è stata registrata la Puntata speciale di Uomini e donne dedicata al mondo di Temptation Island Vip. In studio da Maria De Filippi è arrivata la padrona di casa Simona Ventura, accompagnata da alcune delle coppie che hanno preso parte a questa prima fortunatissima edizione del reality show Mediaset che ieri sera ha salutato il pubblico con una media di oltre 4 milioni di spettatori e più del 22% di share. I protagonisti del ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Sono davvero innamorati? (Uomini e Donne - speciale Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: Sono davvero innamorati? C'è grande curiosità per capire cosa accadrà nel futuro della coppia (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:02:00 GMT)

Nilufar e Giordano più felici che mai dopo Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: Nilufar e Giordano sempre più uniti Nilufar e Giordano hanno ufficialmente abbandonato Temptation Island Vip la scorsa settimana, durante la penultima puntata del programma condotto da Simona Ventura. In molti si sono chiesti come mai, nonostante i due siano usciti insieme dalla trasmissione, non sono ancora stati avvistati insieme o come mai non abbiamo postato sui social uno scatto che li ritragga insieme. In molti ...

Mistero sulle foto di Nilufar e Giordano dopo Temptation Island VIP : Nilufar e Giordano dopo Temptation Island VIP: nessuna foto di coppia? C’è un grande Mistero che aleggia sulle foto di Nilufar e Giordano. dopo Temptation Island VIP, la maggior parte dei loro fan si sarebbe aspettata di vederli subito insieme, felici e contenti. E invece così non è stato. C’è chi si è preoccupato, temendo […] L'articolo Mistero sulle foto di Nilufar e Giordano dopo Temptation Island VIP proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : saltato confronto Nilufar - Giordano e Nicolò : Nilufar, Giordano e Nicolò: saltata la loro ospitata a Uomini e Donne Poco fa è terminata la registrazione di una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E il blog IlVicolodelleNews.it ha dato una clamorosa anticipazione, che ha fatto molto mormorare i numerosi fan del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Di cosa si tratta? Nella puntata registrata oggi ci sarebbero dovuti essere come ospiti Nilufar, Giordano e ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi in studio? (4 ottobre) : Registrazione Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico del 4 ottobre 2018. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ospiti in studio dopo Temptation Island Vip?(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Nilufar e Giordano innamorati - Nicola Panico sbotta contro Sara : 'Questo è amore' : Continuano le frecciatine nei confronti di Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne che ha fatto discutere per il modo in cui ha raggirato la produzione del dating show Mediaset durante i mesi di permanenza sul trono. Gli 'altarini' di Sara sono stati svelati dal suo ex fidanzato Nicola Panico, il quale ieri sera, vedendo il falò finale a Temptation Island tra Giordano e Nilufar compagna di trono della Affi Fella a U&D ha lanciato ...

Nilufar ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI ESCONO INSIEME/ Al falò l'abito della De Lellis (Temptation Island Vip) : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 21:54:00 GMT)

Nilufar e Giordano in crisi per Nicolò - Gianni Sperti lo difende a U&D : 'Basta accuse' : Prosegue l'avventura di Nilufar e Giordano, la coppia nata a Uomini e donne, all'interno del villaggio di Temptation Island Vip, di cui proprio questa sera andra' in onda la terza puntata su Canale 5. La situazione tra i Gilufar all'interno del villaggio non è proprio delle migliori e questa sera vedremo che Giordano andra' su tutte le furie nel momento in cui vedra' degli atteggiamenti ambigui tra Nilufar e Nicolò Ferrari, il suo ex ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi escono insieme/ Nicola Panico dice la sua - e poi… (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:21:00 GMT)

Anticipazioni Temptation Island terza puntata di oggi : falò d'addio tra Nilufar e Giordano : oggi, martedì 2 ottobre, in prime time su Canale 5 andra' in onda la terza puntata di Temptation Island Vip, il fortunato reality show condotto da Simona Ventura che sta riscuotendo ottimi risultati d'ascolto. Ormai stiamo per arrivare verso il gran finale di questa prima stagione e per le coppie rimaste in gara arriva il momento della resa dei conti. oggi tocchera' a Nilufar e Giordano, la coppia nata a Uomini e donne, la quale dovra' ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi escono insieme/ Il messaggio di Nicolò Ferrari (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:02:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 : Giordano e Nilufar escono insieme. Nicolò Ferrari in lacrime : “mi sento un cretino”. (FOTO) : Per gli appassionati di Uomini e Donne il falò di confrontro tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è stato uno dei più attesi. La coppia è arrivata a Temptation Island Vip 2018 per superare il tradimento di Nilufar una volta per tutte. Il riavvicinamento della Addati al suo ex corteggiatore Nicolò Ferrari ha mandato su tutte le furie Giordano, che ha chiesto un confronto immediato. Giordano e Nilufar escono insieme, mentre Nicolò ...

Temptation Island Vip ad alto tradimento. Valeria Marini rischia tutto - Nilufar si riprende Giordano : La terza puntata di Temptation Island Vip è l'esempio di come si dovrebbe fare un reality: sano divertimento e scrittura su personaggi forti. L'unico neo è la chiusura a notte fonda , anche se prima ...