NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI Assenti alla reunion | ma spunta uno strano scatto

Sara Affi Fella e NILUFAR ADDATI : le nuove rivelazioni di Raffaella Mennoia : Non accenna a placarsi lo scandalo su Sara Affi Fella, scoppiato dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Se Nilufar Addati è riuscita in qualche modo a tamponare la situazione, chiedendo scusa per il suo doppio gioco (frequentava un corteggiatore fuori dagli studi tv), diversa è la faccenda per la modella di Venafro. Che dopo un misero messaggio di scuse su Instagram Story è praticamente scomparsa. Una vicenda che nessuno si aspettava, a ...