Niente storia alla maturità Formeremo giovani senza memoria

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Via la traccia didagli esami di maturità, questa la novità dal mondo della scuola, passata quasi in sordina mentre il dibattito sulla cosiddetta Manovra del Popolo monopolizzava l'attenzione generale, tra i timori dei risparmiatori e l'occhio fisso ai valori dello spread in salita.Ci ha pensato la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e simbolo di una difesa strenua dellacontro negazionismi e revisionismi, a porre l'accento sulla cosa, in un accorato intervento a Genova per gli ottant'anni dpromulgazione delle leggi razziali. Reazioni anche dalle associazioni degli storici, che hanno richiesto al MIUR un dietrofront, anche se la decisione pare ormai presa.Si elimina solo un tema che veniva scelto da pochissimi studenti, è vero, e la disciplina ovviamente rimane, pur se già indebolita nel monte ore ...