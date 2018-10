Niente Juventus e Atletico Madrid | la miglior difesa d' Europa è dell' Alcorcon

Juventus - Niente riposo per Douglas Costa - Emre Can chiamato all'ultimo dalla Germania : Oggi, per la Juventus è il secondo giorno di riposo e la squadra godrà ancora di un po' di relax visto che la preparazione riprenderà solo nella giornata di mercoledì. Alla Continassa lavorerà un gruppo ridotto di giocatori poiché molti bianconeri sono al seguito delle rispettive nazionali. Mercoledì avrebbe dovuto presentarsi al JTC anche Emre Can. Il tedesco, però, poche ore fa è stato convocato dalla nazionale tedesca visto che Kai Havertz ha ...

Marotta - 8 anni da fuoriclasse. Niente Figc - ora sfiderà la "sua" Juventus? : Il volto gentile della Juve fa un passo di lato dopo otto anni irripetibili. E con un percorso professionale straordinario nella sua apparente normalità. Beppe Marotta a 61 anni ha conosciuto il ...

Juventus - Niente Bologna per Kean. L’attaccante si ferma : Juventus– Annunciato da Massimiliano Allegri come uno dei possibili protagonisti della partita contro il Bologna, Moise Kean dovrà vedere rinviato nuovamente il suo debutto in questo campionato. L’attaccante bianconero infatti, che doveva già entrare a Frosinone prima del vantaggio di Ronaldo, salterà anche la gara di stasera all’Allianz Stadium. KEAN OUT: COLPA DELL’ALLERGIA In conferenza […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - Ronaldo si ripete : Niente Fifa The Best. Mbappè nuovo Pallone d’Oro? : Ronaldo SI ripete- Cristiano Ronaldo non parteciperà al Fifa The Best. L’attaccante portoghese non prenderà parte alla manifestazione dopo che lo stesso diretto interessato avrebbe appreso la notizia di non aver vinto il trofeo. Altro successo per Modric: il centrocampista sarà preferito al portoghese e a Mbappè. Presa di posizione totale da parte di Cristiano […] L'articolo Juventus, Ronaldo si ripete: niente Fifa The Best. Mbappè ...

Juventus - Niente ricorso per le 4 giornate a Douglas Costa : TORINO - La Juventus non farà ricorso per Douglas Costa , condannato dal giudice sportivo a quattro giornate di squalifica per lo sputo a Di Francesco nei minuti di recupero di Juventus-Sassuolo. ...

CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Un affare per Juventus - Napoli - Roma e Inter : Niente "telecronache faziose" : CHAMPIONS LEAGUE 2018: un affare per Juventus, Napoli, Roma e Inter. Aumentano gli introiti per i club. Come seguire le partite: Sky, Rai e la novità Vodafone Tv. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:02:00 GMT)

Niente Juventus in Pes 2019 : i bianconeri si chiameranno ancora PM Black White : Anche nel prossimo Pro Evolution Soccer, storico videogioco calcistico di Konami, non comparirà il nome della Juventus. L'articolo Niente Juventus in Pes 2019: i bianconeri si chiameranno ancora PM Black White è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Niente palestra per CR7 : relax al mare con Georgina : Poco importa dell'occhio gonfio all'uscita dal Tardini, episodio causato da uno scontro di gioco che ha negato i selfie d'ordinanza nel post-partita. E nemmeno pesa il digiuno dal gol riscontrato ...

CRISTIANO RONALDO - Niente GOL CON LA JUVENTUS/ Video ultime notizie : no al Portogallo - lavorerà con Allegri : CRISTIANO RONALDO, Video gol JUVENTUS e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:03:00 GMT)

RONALDO DICE NO AL PORTOGALLO : SOLO CHAMPIONS E JUVENTUS/ Niente addio alla Seleção : Allegri ringrazia Santos : RONALDO DICE no al PORTOGALLO: SOLO JUVENTUS e CHAMPIONS. CR7 vuole essere al top di condizione il prima possibile, ed è pronto a "rifiutare" la nazionale(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:32:00 GMT)

Niente “Effetto Cristiano Ronaldo” - la prima allo Stadium è un flop : per stendere la Lazio però basta la ‘vecchia’ Juventus : Cristiano Ronaldo in ombra alla prima partita all’Allianz Stadium, ma per battere la Lazio basta la ‘vecchia Juventus’: Pjanic e Mandzukic firmano il 2-0, Bonucci e Chiellini blindano la difesa Sono passati 144 giorni da quando Cristiano Ronaldo si è alzato a 2 metri e 37 cm da terra, firmando uno dei gol più belli della storia del calcio, la magica rovesciata che ha riscosso gli applausi del pubblico bianconero, gli ...