Niente figli e a riposo | così gli italiani vedono la terza età

Bettarini-Larini - amore a gonfie vele ma Niente figli : "Per lui rinuncio al sogno della famiglia" : I due sono ancora più uniti dopo Temptation Island Vip, anche se l'ex calciatore non ha intenzione né di sposarsi né di...

X Factor - Alessandro Gassmann sul figlio Leo : "Non ne sapevo Niente - sono orgoglioso ma deve finire l'università" : L'8 ottobre 2018 lo vedremo nuovamente nei panni dell'Ispettore Lojacono, alle prese con i nuovi casi de I Bastardi di Pizzofalcone 2, ma Alessandro Gassmann nei giorni scorsi si è ritrovato anche a dover commentare l'esibizione del figlio Leo, che ha partecipato alle audizioni di X Factor 12 con un brano in inglese scritto da lui, "Freedom".Papà Alessandro sapeva della sua partecipazione al talent show di Sky Uno? Non proprio: "Non mi aveva ...

Alessandro Gassmann : ‘Mio figlio Leo a X Factor? Non mi aveva detto Niente’ : “Non mi aveva detto niente”. Alessandro Gassmann parla del figlio Leo, che si è presentato ai provini di X Factor conquistando 4 “sì” dai giudici con il suo brano inedito Freedom. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore commenta la performance del giovane svelando un divertente retroscena: Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se ...

Lory Del Santo : “Niente funerali del figlio” - ma qualcosa non quadra : Lory Del Santo non sarebbe andata ai funerali del figlio Loren, morto suicida. Il diciannovenne sarebbe stato affetto da una malattia mentale, che lo avrebbe spinto a non provare mai alcun tipo di piacere. La bufera continua ad abbattersi su Lory Del Santo per via della sua partecipazione al GF Vip 3: un giornalista riferisce che la showgirl avrebbe evitato di partecipare al funerale di Loren per paura di non entrare nella Casa. Lory Del Santo, ...

Niente trasferta per Georgina - la fidanzata di Cristiano Ronaldo segue il match coi figli : il suo tifo scatenato : Questa volta Niente stadio per Georgina Rodriguez, la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo segue il match tra Juventus e Frosinone da casa insieme ai suoi piccoli Georgina Rodriguez in versione casalinga e mamma si fa scattare una foto e la posta sui social. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo segue da casa il match tra Juventus e Frosinone, valido per la quinta giornata di campionato. Il tifo della meravigliosa spagnola e ...

Si siede da Costa Caffe per allattare la figlia. La costringono a uscire : “Non ha comprato Niente” : Sta facendo molto discutere il post pubblicato su Facebook dalla 29enne inglese Kaley Louise Riley. La mamma sostiene di essere stata letteralmente cacciata fuori da un negozio della nota catena britannica. E a far infuriare la donna è stata la replica della stessa società di Caffetteria.Continua a leggere

Picchia e violenta la figlia : condannato a 7 anni in primo grado - ma per adesso Niente carcere : Una storia dolorosa quello che arriva dal Trentino. Vittime due bimbi e il loro padre-orco. La piccola sarebbe stata anche abusata sessualmente dal padre. L'uomo condannato nelle sentenza di primo grado, ma quasi certamente si andrà in Cassazione.Continua a leggere

BOOM! Domenica In : Lucarelli verso il forfait. Selvaggia : “Bastava togliere lo 0 - 002% a Fazio - ma Niente - sono proprio la figlia della schifosa!” : Selvaggia Lucarelli Avete presente i preziosi dettagli della nuova Domenica In che vi abbiamo annunciato due settimane fa (clicca qui se li hai persi)? Bene, al ricco elenco di opinionisti chiamati alla corte di Mara Venier dovete sottrarre con ogni probabilità un paio di nomi. Le trattative con Selvaggia Lucarelli e Marina Di Guardo in Ferragni pare non sia andate a buon fine. Il motivo? Economico. L’editorialista del Fatto Quotidiano e ...

Cina - Niente più limiti al numero di figli per rilanciare l’economia : (Photo by VCG/VCG via Getty Images) Sempre meno figli, una popolazione sempre più vecchia e prettamente maschile. Sono questi i motivi che stanno spingendo la Cina ad eliminare i limiti previsti dalla legge sul numero dei figli. Quello del crollo delle nascite è, in realtà, un problema del globale. Secondo un rapporto della Banca Mondiale tanto in Occidente quanto in Asia l’urbanizzazione ha generato un calo demografico, a prescindere ...