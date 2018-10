Nel Partito democratico è di nuovo scontro sulla 'credibilità' di Matteo Renzi : Nicola Zingaretti, a due giorni dalla sua convention di Roma, alza il tiro nel dibattito pre congressuale del Partito democratico. Nello studio di SkyTg24 il governatore e candidato segretario si trova la gigantografia di Matteo Renzi proiettata sullo schermo dello studio. "Matteo non si vuole candidare, questa stagione ha un senso se si cimenta una nuova classe politica. Il problema è la credibilità, che è data dalla ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia a pezzi. Giovanni Toti letale : 'Resto Nel Partito - se esiste ancora' : Silvio Berlusconi prova a riportare un po' di ordine in Forza Italia. Di ritorno dalla Russia, il Cavaliere convoca il comitato di presidenza del movimento azzurro. L' appuntamento è per stasera alle ...

Nel Partito di Berlusconi nasce Forza Salvini e bussa al Governo : Lo strappo si è consumato. Forza Salvini prende vita in FI spinta da Pietro Spizzirri, coordinatore regionale dei club azzurri

Pd - il 30enne candidato alla segreteria : “Toccato nervo scoperto Nel partito. Mi accusano di essere strumento di Renzi” : Dalla rottamazione all’azzeriamo tutto perché “è tempo per noi di una vera rivoluzione”. Dario Corallo, 30 anni, nella segreteria nazionale dei Giovani democratici dal 2016, è il nuovo candidato alle primarie del Partito democratico. “Potrà sembrarvi uno scherzo, ma non lo è. Mi candido alle primarie Pd”, è l’annuncio sul suo profilo facebook che in meno di 24 ore ha conquistato l’attenzione dei media e oltre 400 mail e messaggi di adesione. Una ...

Il Partito islamico sfida l’Europa : “Nel 2030 saremo maggioranza” : Il Partito islamico sfida l’Europa: “Nel 2030 saremo maggioranza” “Oggi – spiega all’agenzia Adnkronos – il 33% della popolazione è di religione islamica. Su 1,2 milioni di abitanti, ci sono circa 400mila musulmani. Nel giro di 12 anni, nel 2030 saremo in tutto 1,3-1,4 milioni e noi saremo la maggioranza”. La capitale belga, che è anche la principale sede delle istituzioni dell’Unione ...

Pd - Vincenzo De Luca : “Nel Partito ci sono imbecilli - nullità che rappresentano solo la propria ombra : Pd, Vincenzo De Luca: partito pieno di imbecilli, nullità che rappresentano solo la propria ombra “Scegliete meglio chi invitate, nel Pd ci sono imbecilli, nullità che rappresentano solo la propria ombra”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla Festa de l’Unità di Telese Terme. “Perdiamo ancora punti e non lo spieghiamo agli italiani – ha tuonato dal palco il Governatore – il centrosinistra ha salvato l’Italia dalla ...

Incidente di caccia Nel Bresciano : 58enne ferito da colpo di fucile partito accidentalmente : Incidente nel Bresciano: un 58enne è rimasto ferito da un colpo di fucile durante una battuta di caccia a Leno. Il colpo sarebbe partito accidentalmente e ha raggiunto il cacciatore mentre era con i compagni di battuta. E’ stato trasportato con l’elisoccorso agli Spedali civili di Brescia, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L'articolo Incidente di caccia nel Bresciano: 58enne ferito da colpo di fucile partito ...

Salvini : "Il Partito Democratico è Nel caos più totale" : "Il Partito Democratico fra cene convocate e disdette, congressi convocati e disdetti, cambi di nome di simboli e di correnti e scioglimenti annunciati mi sembra che sia nel caos più totale. Quando ...

Corvo Nella Lega : 'Soldi sospetti al partito' : 'Diecimila euro dal patron della Pata per favorire un progetto a Castiglione'. Carra e Dara: 'Tutto falso, faremo denuncia'

Per Renzi c'è un partito che organizza l'odio e la cultura del mangaNello sui social : 'C'è un'indagine in corso, e sulle responsabilità giudiziarie bisogna rispettare il magistrato', ha aggiunto, 'ma la responsabilità politica è del M5s' che ne richiese l'impeachment mentre '...

Pd - Renzi : io non mollo un centimetro - mio posto è qui Nel partito : Torino, 14 set., askanews, - 'Io non mollo di un centimetro. Il mio posto è qui assieme a voi per combattere per la civiltà'. Così l'ex segretario del Pd Matteo Renzi alla festa dell'Unità di Torino. '...