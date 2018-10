Nba | ali piccole | LeBron comanda la top10

Nba - Los Angeles Lakers : Brandon Ingram è pronto al salto di qualità : Nell'estate decisamente movimentata dei Los Angeles Lakers si è parlato a turno più o meno di tutti i giocatori, vecchi e soprattutto nuovi, che comporranno il roster dei losangelini in questa ...

Nba - Ghemon : "Vi racconto le mie finali a Cleveland e quell'incontro con Spike Lee" : Alessandro Del Piero lancia la nuova stagione NBA su Sky Sport Guarda tutti i video "Quando Spike Lee mi porta a comprare un cappellino dei Knicks" Per un'artista come lui, la passione per il gioco e ...

Nba - chi è Collin Sexton - il pretendente al trono dei Cleveland Cavaliers : Prima che James annunciasse al mondo il suo trasferimento a Los Angeles, il rookie aveva espresso pubblicamente l'auspicio che il suo arrivo a Cleveland potesse servire a convincere il Re a tentare ...

Nba - sondaggio tra tutti i GM : le previsioni - i pronostici e i nomi per i premi individuali : La stagione 2018-19 parte con l'assalto delle altre 29 franchigie ai Golden State Warriors, incoronati campioni NBA lo scorso giugno ma anche in tre delle ultime quattro stagioni. "Anno nuovo, vita ...

Nba - Malik Monk vuole entrare in campo… ma la maglia dov'è? : Malik Monk è speciale. Può esserlo in campo " ed è quello che si aspettano da lui il nuovo allenatore degli Hornets James Borrego, il gm Mitch Kupchak fino al leggendario proprietario, Michael Jordan "...

Mercato Nba – Cleveland Cavaliers sulle tracce di Jimmy Butler : contatto Dan Gilbert-Glen Taylor : Anche i Cleveland Cavaliers interessati a Jimmy Butler: Dan Gilbert, proprietario dei Cavs, è stato visto parlare con Glen Taylor, n°1 dei Timberwolves. Trade in vista? La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo ...

Nba - confermate le denunce di molestie sessuali in casa Dallas Mavericks : i dettagli : Dallas Mavericks alle prese con un caso delicato di abusi sul lavoro e molestie sessuali, l’NBA ha confermato le denunce La Nba ha confermato che le denunce note a febbraio per abusi sul lavoro e le molestie sessuali nei Dallas Mavericks, una delle franchigie più importanti della Nba, erano vere, a seguito di un’indagine che è durata sette mesi. L’Nba ha spiegato che il rapporto consegnato da investigatori e avvocati ...

Basket - Belinelli tra azzurro e Nba : "I Mondiali sistemeranno tutto. Golden State è come la Juve" : Dalla Juventus della NBA ai Mondiali che potranno appianare ogni divergenza. Marco Belinelli è stato, assieme ad Andrea Pirlo, l'ospite d'onore dell'apertura del Flasghip Store Nike di Milano, in un ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la prima giornata della seconda fase in Europa. Spiccano Grecia-Serbia e Repubblica Ceca-Russia - tra le tante assenze Nba : Tornano in campo le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: tra stasera e domani le migliori nazionali europee saranno di scena per conquistare i 12 posti assegnati al Vecchio Continente per la rassegna iridata che si svolgerà nel settembre del prossimo anno. Andiamo a vedere una summa dei gironi e dei confronti che ci aspettano nella prima delle sei giornate della seconda fase, oltre a quello che metterà di fronte Italia e Polonia domani al ...

Nba – Nowitzki stupito da Doncic : “qualità pazzesche! Più forte di me alla sua stessa età” : Dirk Nowitzki ha esaltato le qualità del giovane Doncic giudicandolo più forte della sua versione 19enne Luka Doncic è uno dei prospetti più interessanti usciti dal Draft 2018. Il talentino sloveno è fra i principali candidati al titolo di ROY ed ha incassato già diversi elogi da colleghi e addetti ai lavori. L’ultimo ad esprimersi favorevolmente su Doncic é stato il compagno di squadra Dirk Nowitzki che lo ha addirittura giudicato ...

Nba – LeBron James sincero sui Lakers : “attualmente non siamo da titolo. Ecco quali team sono avanti a noi” : LeBron James sincero sullo stato attuale dei Los Angeles Lakers: il giovane gruppo giallo-viola, secondo il Re, non è ancora da titolo NBA Nonostante il grande mercato nel quale c’è stata una vera e propria rivoluzione del roster, i Los Angeles Lakers non sembrano una squadra atterezzata per vincere il titolo NBA. L’arrivo di LeBron James alza sicuramente il livello, quelli dei vari Rondo, McGee, Beasley e Stephenson aggiungono ...

Mercato Nba – Danilo Gallinari vicino ai Cleveland Cavaliers : scambio pazzesco in vista : Danilo Gallinari sarebbe vicino a trasferirsi ai Cleveland Cavaliers: l’azzurro avrebbe un ruolo di primo piano nell’era post LeBron James Cleveland Cavaliers ancora molto attivi sul Mercato, alla ricerca degli ultimi tasselli per completare il roster e dare definitivamente il via all’era post LeBron James. L’ultimo nome finito in orbita Cavs sarebbe quello di Danilo Gallinari, dato in uscita dai Los Angeles Clippers. In Ohio Gallinari ...

Nba 2K19 Trucchi Per PC Windows | Esclusiva Italiana : In Esclusiva i Trucchi NBA 2K19 aggiornati e funzionanti. Ti spieghiamo anche come scaricare gratuitamente NBA 2K19 per PC Windows. NBA 2K19 Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco su PC Windows Hai appena comprato il nuovissimo gioco NBA 2K19 per PC Windows e stai cercando i migliori Trucchi aggiornati? Sei nel posto giusto! […]

