Nba : addio a Tex Winter - inventò 'l'attacco triangolo' che fece grandi Bulls e Lakers : Si chiamava Morice Fredrick ma tutti, nell’ambiente cestistico, lo conoscevano come Tex. È morto a 96 anni, Tex Winter, uno dei più importanti assistenti-allenatori di basket della NBA, diventato famoso per aver ideato l’attacco triangolo che ha reso grandi molte squadre come i Chicago Bulls di Micheal Jordan e i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant. Originario del Texas, dove nel 1947 mosse i suoi primi passi in panchina, ...

Nba - DeMarcus Cousins e il suo addio ai Pelicans : 'Ecco la mia verità' : "Ero con i Pelicans. Poi non ero più con nessuno. Per cui ho chiamato gli Warriors. È la decisione migliore che abbia mai preso". Si riassume così, in quattro brevi frasi, la lettere pubblicata da ...

Nba - Kerr parla ai suoi Warriors : “potrebbe essere l’ultimo anno di questo gruppo” - Durant prepara l’addio : Warriors, Kevin Durant e Steve Kerr, hanno parlato della prossima free agency che già fa discutere nonostante manchi ancora un anno NBA, la stagione ancora deve iniziare, ma già si fa un gran parlare della free agency 2019 che si prospetta essere caldissima. A sollevare le nuove voci ci ha pensato il coach di Golden State Steve Kerr, il quale ha parlato di ultimo ballo per i suoi Warriors con questo nucleo. Nella prossima estate ci saranno ...

Mercato Nba – Cessione Butler - il proprietario dei Timberwolves impone l’addio : si fanno sotto gli Heat : Glen Taylor, proprietario dei Timberwolves, ha smentito l’incedibilità di Jimmy Butler espressa da coach Thibodeau, spingendo per un addio rapido: i Miami Heat pronti all’offerta Ore di caos totale in casa Timberwolves. La richiesta ufficiale di Cessione, presentata da Jimmy Butler nei giorni scorsi, ha scosso l’ambiente più di quanto ci si potesse aspettare. Coach Thibodeau, che Butler lo ha allenato già ai Bulls e lo considera un suo ...

Nba - Marcus Smart : "Addio mamma - la donna più forte che abbia mai conosciuto" : mamma Camellia non ce l'ha fatta. Dopo una lunga battaglia con un tumore al midollo osseo " divenuta pubblica lo scorso aprile durante i playoff " la 63enne madre di Marcus Smart si è arresa alla ...

Nba - i quattro dell'addio : i giocatori che non vedremo il prossimo anno : ... Collison ha recitato il ruolo di uomo spogliatoio e pertanto la profondità del suo apporto non risulta misurabile attraverso le cifre racimolate in partita , per la cronaca: 5.9 punti e 5.2 rimbalzi ...

Nba – Tony Parker svela : “questione di soldi? No - ecco perchè ho detto addio ai San Antonio Spurs” : Dopo 17 anni con la maglia di San Antonio, Tony Parker ha firmato con gli Charlotte Hornets: non è stata però una questione di soldi, ecco perchè il playmaker francese ha detto addio agli Spurs Un’intera carriera passata con la maglia nero-argento, 17 anni a guidare, palla in mano, le azioni dei San Antonio Spurs come espressione pratica delle idee di coach Popovich. Tony Parker è stato il cervello della franchigia texana fino ...